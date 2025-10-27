https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-البيلاروسية-وزراء-خارجية-روسيا-والمجر-وكوريا-الديمقراطية-يشاركون-بمؤتمر-أمني-في-مينسك-1106429025.html

الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية سيشاركون في مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، يومي 28 و29... 27.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشارت الوزارة إلى أن "المؤتمر أصبح بالفعل منصة دولية بارزة لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والعالمي".ووفقًا لبيان الخارجية البيلاروسية، سيشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 40 دولة و7 منظمات دولية. ومن بين المشاركين وزراء خارجية، وممثلون برلمانيون، ومعاهد بحثية، ومراكز أبحاث من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.وأكدت الوزارة البيلاروسية أنه "من بين المشاركين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هي، ووزير خارجية جمهورية اتحاد ميانمار ثان سوي، والمبعوث الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية للشؤون الأوراسية سون لينجيانج".ويشارك في الفعالية أيضًا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف، والأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" نورلان إرميكباييف، والأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا خيرت ساريباي، والأمين العام لدولة الاتحاد (روسيا- بيلاروسيا) سيرغي غلازييف، ونواب وزراء خارجية إيران والهند وكمبوديا وعمان والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان، ومدير مركز أبحاث السياسة الخارجية والمبادرات الدولية بوزارة خارجية أوزبكستان.وكما أكدت الخارجية البيلاروسية، أن أكثر من مئتي محلل ومتخصص عسكري وباحث من المراكز الأكاديمية الرائدة في بيلاروسيا والنمسا وأذربيجان وأرمينيا وفيتنام والمملكة المتحدة وكازاخستان والصين والهند وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وصربيا والولايات المتحدة وسويسرا والسويد وفنلندا وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى سيشاركون في المؤتمر.وختم البيان: "ستركز المناقشات على تحليل الاتجاهات الرئيسية في العلاقات الدولية، وتطوير مناهج لصياغة هيكل أمني جديد قائم على مبادئ المساواة وعدم التجزئة والاحترام المتبادل. وسيُولى اهتمام خاص للحوار بين الشرق والغرب، وتدابير بناء الثقة، ومنع المواجهة. ولا يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، بل إلى خلق مساحة تُسمع فيها الأصوات، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم في ظل الاضطرابات الدولية المتزايدة".خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسيلافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي

