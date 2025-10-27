الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك

عربي
لافروف يجري محادثات مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية في موسكو - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/الخارجية-البيلاروسية-وزراء-خارجية-روسيا-والمجر-وكوريا-الديمقراطية-يشاركون-بمؤتمر-أمني-في-مينسك-1106429025.html
الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك
الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية سيشاركون في مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، يومي 28 و29... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T08:36+0000
2025-10-27T08:36+0000
روسيا
المجر
أخبار بيلاروسيا اليوم
كوريا الشمالية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106428818_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28d96e4321941305fbc59c4ffec971bd.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن "المؤتمر أصبح بالفعل منصة دولية بارزة لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والعالمي".ووفقًا لبيان الخارجية البيلاروسية، سيشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 40 دولة و7 منظمات دولية. ومن بين المشاركين وزراء خارجية، وممثلون برلمانيون، ومعاهد بحثية، ومراكز أبحاث من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.وأكدت الوزارة البيلاروسية أنه "من بين المشاركين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هي، ووزير خارجية جمهورية اتحاد ميانمار ثان سوي، والمبعوث الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية للشؤون الأوراسية سون لينجيانج".ويشارك في الفعالية أيضًا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف، والأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" نورلان إرميكباييف، والأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا خيرت ساريباي، والأمين العام لدولة الاتحاد (روسيا- بيلاروسيا) سيرغي غلازييف، ونواب وزراء خارجية إيران والهند وكمبوديا وعمان والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان، ومدير مركز أبحاث السياسة الخارجية والمبادرات الدولية بوزارة خارجية أوزبكستان.وكما أكدت الخارجية البيلاروسية، أن أكثر من مئتي محلل ومتخصص عسكري وباحث من المراكز الأكاديمية الرائدة في بيلاروسيا والنمسا وأذربيجان وأرمينيا وفيتنام والمملكة المتحدة وكازاخستان والصين والهند وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وصربيا والولايات المتحدة وسويسرا والسويد وفنلندا وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى سيشاركون في المؤتمر.وختم البيان: "ستركز المناقشات على تحليل الاتجاهات الرئيسية في العلاقات الدولية، وتطوير مناهج لصياغة هيكل أمني جديد قائم على مبادئ المساواة وعدم التجزئة والاحترام المتبادل. وسيُولى اهتمام خاص للحوار بين الشرق والغرب، وتدابير بناء الثقة، ومنع المواجهة. ولا يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، بل إلى خلق مساحة تُسمع فيها الأصوات، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم في ظل الاضطرابات الدولية المتزايدة".خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسيلافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
https://sarabic.ae/20251007/الكرملين-قادة-رابطة-الدول-المستقلة-في-دوشنبه-سيناقشون-القضايا-الأمنية-في-الرابطة-1105732354.html
https://sarabic.ae/20250917/خبير-روسيا-مستعدة-بشكل-كامل-للعمل-العسكري-دفاعا-عن-أمنها-القومي-ومصلحة-الدولة-والشعب-1104942073.html
المجر
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106428818_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b29ab8cf3b9d2a8fc4950aeb24dd914e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المجر, أخبار بيلاروسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم
روسيا, المجر, أخبار بيلاروسيا اليوم, كوريا الشمالية, العالم

الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك

08:36 GMT 27.10.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصوروزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى "الأمن الأوراسي: الواقع والآفاق في عالم متغير" في مينسك.
وزير خارجية بيلاروسيا سيرغي ألينيك ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (في المؤتمر الدولي الرفيع المستوى الأمن الأوراسي: الواقع والآفاق في عالم متغير في مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية سيشاركون في مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، يومي 28 و29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأشارت الوزارة إلى أن "المؤتمر أصبح بالفعل منصة دولية بارزة لمناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والعالمي".
ووفقًا لبيان الخارجية البيلاروسية، سيشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 40 دولة و7 منظمات دولية. ومن بين المشاركين وزراء خارجية، وممثلون برلمانيون، ومعاهد بحثية، ومراكز أبحاث من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
قمة رابطة الدول المستقلة في أستانا، مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA . - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
الكرملين: قادة رابطة الدول المستقلة في دوشنبه سيناقشون القضايا الأمنية في الرابطة
7 أكتوبر, 15:53 GMT
وأكدت الوزارة البيلاروسية أنه "من بين المشاركين وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزيرة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هي، ووزير خارجية جمهورية اتحاد ميانمار ثان سوي، والمبعوث الخاص لحكومة جمهورية الصين الشعبية للشؤون الأوراسية سون لينجيانج".
ويشارك في الفعالية أيضًا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إيمانغالي تاسماغامبيتوف، والأمين العام لمنظمة "شنغهاي للتعاون" نورلان إرميكباييف، والأمين العام لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا خيرت ساريباي، والأمين العام لدولة الاتحاد (روسيا- بيلاروسيا) سيرغي غلازييف، ونواب وزراء خارجية إيران والهند وكمبوديا وعمان والإمارات العربية المتحدة وطاجيكستان، ومدير مركز أبحاث السياسة الخارجية والمبادرات الدولية بوزارة خارجية أوزبكستان.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
خبير: روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب
17 سبتمبر, 11:18 GMT
وكما أكدت الخارجية البيلاروسية، أن أكثر من مئتي محلل ومتخصص عسكري وباحث من المراكز الأكاديمية الرائدة في بيلاروسيا والنمسا وأذربيجان وأرمينيا وفيتنام والمملكة المتحدة وكازاخستان والصين والهند وروسيا وإيطاليا وإسبانيا وصربيا والولايات المتحدة وسويسرا والسويد وفنلندا وأوزبكستان والعديد من الدول الأخرى سيشاركون في المؤتمر.

وفقًا للبيان، فإن الموضوع الرئيسي للمؤتمر هو "نظام العولمة العالمي (الفوضوي) وعقدة الأمن الأوراسي".

وختم البيان: "ستركز المناقشات على تحليل الاتجاهات الرئيسية في العلاقات الدولية، وتطوير مناهج لصياغة هيكل أمني جديد قائم على مبادئ المساواة وعدم التجزئة والاحترام المتبادل. وسيُولى اهتمام خاص للحوار بين الشرق والغرب، وتدابير بناء الثقة، ومنع المواجهة. ولا يهدف المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق بأي ثمن، بل إلى خلق مساحة تُسمع فيها الأصوات، وهو أمر بالغ الأهمية اليوم في ظل الاضطرابات الدولية المتزايدة".
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала