https://sarabic.ae/20250918/خبير-بناء-الثقة-مع-روسيا-في-المجال-الأمني-بات-ضرورة-وجودية-للدول-العربية-لا-مجرد-خيار-سياسي-1105000355.html
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس "معهد الباب" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي، أن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تشكل ردا مباشرا على التهديدات... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T18:45+0000
2025-09-18T18:45+0000
2025-09-18T18:45+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36dd92e71e5979ca1186b2734e4e82ab.jpg
وأشار تقي خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الاتفاقية جاءت لتؤكد وقوف باكستان إلى جانب الرياض في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى تعزيز انفتاحها على روسيا، بما يعكس قناعة عربية متزايدة بأن بناء الثقة مع موسكو في المجال الأمني بات ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي".وأوضح تقي أن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الرياض، وإسلام آباد، يأتي في إطار سعي الطرفين إلى ردع العدو المشترك المتمثل بإسرائيل"، معتبرا أن الصراع القائم هو "بين الحق والباطل، وبين الإسلام وأعدائه"، إلى جانب مساعي السعودية والدول العربية لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" المتمثلة باللعب بمقدرات الأمم وتجاهل متطلبات الأمن الدولي.وأشار إلى أن "النتيجة الحتمية لسياسة استهداف القوى الفاعلة والإيجابية في المنطقة، الساعية إلى حل الأزمات بطرق سلمية، واستمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل رغم سياساتها التي تخرق القوانين والأعراف الدولية، تستوجب البحث عن قوى رادعة بديلة، وذلك عبر الانفتاح على قوى مناهضة لهذا التوجه، مثل روسيا الاتحادية التي وصفها بأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولا تحمل أجندة استعمارية أو تسلطية على دول المنطقة أو العالم، بل "تتعامل على أساس المصلحة المشتركة لا العدوان".ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html
السعودية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5092fe3acc3e7ea8f8dabc40aee2517.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
حصري
أفاد رئيس "معهد الباب" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي، أن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تشكل ردا مباشرا على التهديدات الإسرائيلية التي طالت قطر، والتي قد تمتد إلى أي دولة عربية أخرى بما فيها المملكة العربية السعودية.
وأشار تقي خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الاتفاقية جاءت لتؤكد وقوف باكستان إلى جانب الرياض في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى تعزيز انفتاحها على روسيا، بما يعكس قناعة عربية متزايدة بأن بناء الثقة مع موسكو في المجال الأمني بات ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي".
وأضاف: "الصيغة الأمنية على المستويين العالمي والإقليمي تشهد تحولا جذريا، بعد فشل النظام الأمني الغربي وتداعيه، وعجزه عن مواجهة دولة صغيرة مثل إسرائيل".
وأوضح تقي أن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الرياض، وإسلام آباد، يأتي في إطار سعي الطرفين إلى ردع العدو المشترك المتمثل بإسرائيل"، معتبرا أن الصراع القائم هو "بين الحق والباطل، وبين الإسلام وأعدائه"، إلى جانب مساعي السعودية والدول العربية لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" المتمثلة باللعب بمقدرات الأمم وتجاهل متطلبات الأمن الدولي.
وأشار إلى أن "النتيجة الحتمية لسياسة استهداف القوى الفاعلة والإيجابية في المنطقة، الساعية إلى حل الأزمات بطرق سلمية، واستمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل رغم سياساتها التي تخرق القوانين والأعراف الدولية، تستوجب البحث عن قوى رادعة بديلة، وذلك عبر الانفتاح على قوى مناهضة لهذا التوجه، مثل روسيا الاتحادية التي وصفها بأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولا تحمل أجندة استعمارية أو تسلطية على دول المنطقة أو العالم، بل "تتعامل على أساس المصلحة المشتركة لا العدوان".
وتوقع تقي ردود فعل غربية سلبية على الاتفاقية، لافتا إلى أن "إيران تعد لاعبا إقليميا مهما، خاصة بعد تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية أخيرا، وبدء التعاون بينهما في مجالات عدة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، فضلا عن علاقاتها الجيدة مع روسيا".
ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع
الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.