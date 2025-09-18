https://sarabic.ae/20250918/خبير-بناء-الثقة-مع-روسيا-في-المجال-الأمني-بات-ضرورة-وجودية-للدول-العربية-لا-مجرد-خيار-سياسي-1105000355.html

خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي

خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس "معهد الباب" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي، أن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تشكل ردا مباشرا على التهديدات... 18.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-18T18:45+0000

2025-09-18T18:45+0000

2025-09-18T18:45+0000

حصري

السعودية

أخبار السعودية اليوم

باكستان

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36dd92e71e5979ca1186b2734e4e82ab.jpg

وأشار تقي خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الاتفاقية جاءت لتؤكد وقوف باكستان إلى جانب الرياض في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى تعزيز انفتاحها على روسيا، بما يعكس قناعة عربية متزايدة بأن بناء الثقة مع موسكو في المجال الأمني بات ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي".وأوضح تقي أن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الرياض، وإسلام آباد، يأتي في إطار سعي الطرفين إلى ردع العدو المشترك المتمثل بإسرائيل"، معتبرا أن الصراع القائم هو "بين الحق والباطل، وبين الإسلام وأعدائه"، إلى جانب مساعي السعودية والدول العربية لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" المتمثلة باللعب بمقدرات الأمم وتجاهل متطلبات الأمن الدولي.وأشار إلى أن "النتيجة الحتمية لسياسة استهداف القوى الفاعلة والإيجابية في المنطقة، الساعية إلى حل الأزمات بطرق سلمية، واستمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل رغم سياساتها التي تخرق القوانين والأعراف الدولية، تستوجب البحث عن قوى رادعة بديلة، وذلك عبر الانفتاح على قوى مناهضة لهذا التوجه، مثل روسيا الاتحادية التي وصفها بأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولا تحمل أجندة استعمارية أو تسلطية على دول المنطقة أو العالم، بل "تتعامل على أساس المصلحة المشتركة لا العدوان".ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور

https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html

السعودية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا