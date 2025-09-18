خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي

عربي
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار بشأن غزة - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/خبير-بناء-الثقة-مع-روسيا-في-المجال-الأمني-بات-ضرورة-وجودية-للدول-العربية-لا-مجرد-خيار-سياسي-1105000355.html
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس "معهد الباب" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي، أن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تشكل ردا مباشرا على التهديدات... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T18:45+0000
2025-09-18T18:45+0000
حصري
السعودية
أخبار السعودية اليوم
باكستان
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36dd92e71e5979ca1186b2734e4e82ab.jpg
وأشار تقي خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الاتفاقية جاءت لتؤكد وقوف باكستان إلى جانب الرياض في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى تعزيز انفتاحها على روسيا، بما يعكس قناعة عربية متزايدة بأن بناء الثقة مع موسكو في المجال الأمني بات ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي".وأوضح تقي أن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الرياض، وإسلام آباد، يأتي في إطار سعي الطرفين إلى ردع العدو المشترك المتمثل بإسرائيل"، معتبرا أن الصراع القائم هو "بين الحق والباطل، وبين الإسلام وأعدائه"، إلى جانب مساعي السعودية والدول العربية لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" المتمثلة باللعب بمقدرات الأمم وتجاهل متطلبات الأمن الدولي.وأشار إلى أن "النتيجة الحتمية لسياسة استهداف القوى الفاعلة والإيجابية في المنطقة، الساعية إلى حل الأزمات بطرق سلمية، واستمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل رغم سياساتها التي تخرق القوانين والأعراف الدولية، تستوجب البحث عن قوى رادعة بديلة، وذلك عبر الانفتاح على قوى مناهضة لهذا التوجه، مثل روسيا الاتحادية التي وصفها بأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولا تحمل أجندة استعمارية أو تسلطية على دول المنطقة أو العالم، بل "تتعامل على أساس المصلحة المشتركة لا العدوان".ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
https://sarabic.ae/20250917/السعودية-وباكستان-توقعان-اتفاقية-دفاع-استراتيجي-مشترك-فيديو-وصور-1104962348.html
السعودية
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094310554_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5092fe3acc3e7ea8f8dabc40aee2517.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, روسيا

خبير: بناء الثقة مع روسيا في المجال الأمني بات ضرورة وجودية للدول العربية لا مجرد خيار سياسي

18:45 GMT 18.09.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورمدفع رشاش من العيار الكبير "كورد" في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مدفع رشاش من العيار الكبير كورد في موقع فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، في اتجاه محور زابوروجيه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد رئيس "معهد الباب" للدراسات الاستراتيجية، الدكتور جاسم تقي، أن توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين السعودية وباكستان تشكل ردا مباشرا على التهديدات الإسرائيلية التي طالت قطر، والتي قد تمتد إلى أي دولة عربية أخرى بما فيها المملكة العربية السعودية.
وأشار تقي خلال مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الاتفاقية جاءت لتؤكد وقوف باكستان إلى جانب الرياض في مواجهة السياسات الإسرائيلية العدوانية، في وقت تتجه فيه السعودية إلى تعزيز انفتاحها على روسيا، بما يعكس قناعة عربية متزايدة بأن بناء الثقة مع موسكو في المجال الأمني بات ضرورة وجودية لا مجرد خيار سياسي".

وأضاف: "الصيغة الأمنية على المستويين العالمي والإقليمي تشهد تحولا جذريا، بعد فشل النظام الأمني الغربي وتداعيه، وعجزه عن مواجهة دولة صغيرة مثل إسرائيل".

وأوضح تقي أن "توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين الرياض، وإسلام آباد، يأتي في إطار سعي الطرفين إلى ردع العدو المشترك المتمثل بإسرائيل"، معتبرا أن الصراع القائم هو "بين الحق والباطل، وبين الإسلام وأعدائه"، إلى جانب مساعي السعودية والدول العربية لوقف ما وصفه بـ"المهزلة" المتمثلة باللعب بمقدرات الأمم وتجاهل متطلبات الأمن الدولي.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
أمس, 19:20 GMT
وأشار إلى أن "النتيجة الحتمية لسياسة استهداف القوى الفاعلة والإيجابية في المنطقة، الساعية إلى حل الأزمات بطرق سلمية، واستمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل رغم سياساتها التي تخرق القوانين والأعراف الدولية، تستوجب البحث عن قوى رادعة بديلة، وذلك عبر الانفتاح على قوى مناهضة لهذا التوجه، مثل روسيا الاتحادية التي وصفها بأنها تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف، ولا تحمل أجندة استعمارية أو تسلطية على دول المنطقة أو العالم، بل "تتعامل على أساس المصلحة المشتركة لا العدوان".

وتوقع تقي ردود فعل غربية سلبية على الاتفاقية، لافتا إلى أن "إيران تعد لاعبا إقليميا مهما، خاصة بعد تحسين علاقاتها مع المملكة العربية السعودية أخيرا، وبدء التعاون بينهما في مجالات عدة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، فضلا عن علاقاتها الجيدة مع روسيا".

ووقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، التي أشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال زيارة محمد شهباز شريف، إلى السعودية، التي شهدت إجراء مباحثات مشتركة بين الجانبين، استعرضا خلالها الجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала