السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور

19:20 GMT 17.09.2025
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة وباكستان، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.
