السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك... فيديو وصور
© AP Photo / Nathan Howardولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
وقعَّ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الأربعاء، أن الجانبين السعودي والباكستاني وقعا على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين قيادتي البلدين.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ويقيم مراسم استقبال رسمية لدولته. pic.twitter.com/ktZdyaqXZq— محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) September 17, 2025
وأكدت أن الاتفاقية المشتركة تعكس حرص البلدين على تعزيز علاقتهما الثنائية التاريخية وإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
6 يناير 2023, 09:47 GMT
وكان الأمير محمد بن سلمان قد استقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، محمد شهباز شريف، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة وباكستان، والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
ولي العهد السعودي ورئيس وزراء جمهورية #باكستان الإسلامية يوقعان على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك@spagov @KSAMOFA@ForeignOfficePk #UNAOIC pic.twitter.com/xA6l3ZJb8S— اتحاد وكالات الأنباء (يونا) (@UNAOIC) September 17, 2025
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.