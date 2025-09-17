خبير: روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
خبير: روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب
وأشار كفوري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي مأزوم ويحتاج إلى دعم خارجي ملحّ، ويلجأ إلى استغلال أراضي بعض الدول كبولندا لجرها ومعها حلف الناتو إلى الحرب". وفي ما يخص إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالزي العسكري على المناورات الروسية-البلاروسية، أوضح كفوري أن "الرئيس الروسي يتماثل مع جنوده، ويوجه رسالة مفادها أن روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب". ولفت كفوري إلى أن هذه الخطوة تحمل أيضا "رسالة سياسية تحذيرية للمغامرين من الدول الأوروبية وخصوصا بولندا، بضرورة وقف التصرفات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى كارثة، والدعوة إلى ضرورة إنهاء الصراع والتخلي عن المطامع والاتجاه نحو الحل العادل والحكيم والعقلاني".وأشار إلى أن "الهند وغيرها من الدول باتت تدرك أهمية تنويع خياراتها، فهي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ودول أخرى، من دون أن تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة".بيلاروسيا متأهبة للرد على أي استفزازات محتملة خلال مناورات "زاباد-2025"- وزارة الدفاعقاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو
تناول الخبير في الشأن الدولي والروسي، الدكتور إسكندر كفوري، إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع فلاديمير زيلينسكي، أو لقاء ثنائي بين الرئيس فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في موسكو، موضحا أن "الوضع الميداني في أوكرانيا سيء للغاية نتيجة الانهيارات المتتالية على الجبهات والتقدم الروسي الواسع".
وأشار كفوري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي مأزوم ويحتاج إلى دعم خارجي ملحّ، ويلجأ إلى استغلال أراضي بعض الدول كبولندا لجرها ومعها حلف الناتو إلى الحرب".

واعتبر كفوري أن "أوكرانيا وبولندا تستخدمان كأدوات ضغط في مواجهة روسيا، إضافة إلى استغلال الخلافات بين الدول لمهاجمتها كما حصل بين أرمينيا وأذربيجان"، مستبعدا "توصل الطرفين الأمريكي والأوكراني إلى حل للأزمة الأوكرانية نتيجة العرقلة الأوروبية وبعض الأطراف داخل الولايات المتحدة".

وفي ما يخص إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالزي العسكري على المناورات الروسية-البلاروسية، أوضح كفوري أن "الرئيس الروسي يتماثل مع جنوده، ويوجه رسالة مفادها أن روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
ولفت كفوري إلى أن هذه الخطوة تحمل أيضا "رسالة سياسية تحذيرية للمغامرين من الدول الأوروبية وخصوصا بولندا، بضرورة وقف التصرفات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى كارثة، والدعوة إلى ضرورة إنهاء الصراع والتخلي عن المطامع والاتجاه نحو الحل العادل والحكيم والعقلاني".

وأضاف كفوري أن "الدول التي تسعى إلى معارضة سياسة الإملاءات الغربية وتسعى إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية، تواجه هجوما أمريكيا وعقوبات"، كما هو الحال في جورجيا التي تعتمد اقتصاديًا على روسيا".

وأشار إلى أن "الهند وغيرها من الدول باتت تدرك أهمية تنويع خياراتها، فهي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ودول أخرى، من دون أن تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة".
