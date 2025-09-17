https://sarabic.ae/20250917/خبير-روسيا-مستعدة-بشكل-كامل-للعمل-العسكري-دفاعا-عن-أمنها-القومي-ومصلحة-الدولة-والشعب-1104942073.html

خبير: روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب

تناول الخبير في الشأن الدولي والروسي، الدكتور إسكندر كفوري، إمكانية عقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، مع فلاديمير... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وأشار كفوري، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "زيلينسكي مأزوم ويحتاج إلى دعم خارجي ملحّ، ويلجأ إلى استغلال أراضي بعض الدول كبولندا لجرها ومعها حلف الناتو إلى الحرب". وفي ما يخص إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالزي العسكري على المناورات الروسية-البلاروسية، أوضح كفوري أن "الرئيس الروسي يتماثل مع جنوده، ويوجه رسالة مفادها أن روسيا مستعدة بشكل كامل للعمل العسكري دفاعا عن أمنها القومي ومصلحة الدولة والشعب". ولفت كفوري إلى أن هذه الخطوة تحمل أيضا "رسالة سياسية تحذيرية للمغامرين من الدول الأوروبية وخصوصا بولندا، بضرورة وقف التصرفات غير المسؤولة التي قد تؤدي إلى كارثة، والدعوة إلى ضرورة إنهاء الصراع والتخلي عن المطامع والاتجاه نحو الحل العادل والحكيم والعقلاني".وأشار إلى أن "الهند وغيرها من الدول باتت تدرك أهمية تنويع خياراتها، فهي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع روسيا ودول أخرى، من دون أن تقطع علاقاتها بالولايات المتحدة".بيلاروسيا متأهبة للرد على أي استفزازات محتملة خلال مناورات "زاباد-2025"- وزارة الدفاعقاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديو

