بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات "زاباد-2025"

بوتين يصل إلى نيجني نوفغورود حيث تجري المرحلة الرئيسية من تدريبات "زاباد-2025"

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة نيجني نوفغورود، حيث تجري المرحلة الرئيسية من مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية الروسية... 16.09.2025

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104916689_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fb034f58d7108ea2868b334a2d6d6bb9.jpg

وقال بوتين: "أطلب من وزير الدفاع (الروسي أندريه بيلاؤوسوف) تقديم تقرير عن جاهزية القوات لتنفيذ الجزء الأخير من الفعاليات، وأتمنى للجميع التوفيق بالطبع".وأبلغ وزير الدفاع أندريه بيلاؤوسوف، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، أن العسكريين الروس والبيلاروسيين بدأوا في إجراء التدريبات الاستراتيجية المشتركة "زاباد-2025" في إطار التدريب المخطط للقوات المسلحة اعتبارًا من الساعة 9:00 صباحًا يوم 12 سبتمبر/ الجاري.وأكد بوتين أن "هدف مناورات "زاباد-2025" هو التدرب على حماية دولة الاتحاد روسيا وبيلاروسيا من أي عدوان".وأضاف: "كل هذه المعدات الحديثة المستخدمة في العمل القتالي العملي، وخطط التدريب تعتمد على الخبرات المكتسبة من العملية العسكرية الخاصة . وتُستخدم 10 آلاف نموذج من المعدات المختلفة، منها 333 طائرة، الطيران التكتيكي والطيران الاستراتيجي والطيران العسكري للنقل.وأكد بوتين أنه وخلال مناورات "زاباد-2025" تُستخدم أكثر من 247 سفينة من سفن السطح والغواصات وسفن الدعم.وشكر بوتين ممثلي السلك العسكري الدبلوماسي والمراقبين الأجانب، كما اطّلع على عينات من الأسلحة والمعدات الخاصة والعسكرية.ويُعرض في المعرض أكثر من 400 عينة، منها 125 عينة مستخدمة بالفعل في منطقة العملية الخاصة، و194 عينة تخضع لاختبارات قتالية، و86 عينة في مرحلة "التجريبية".تُجرى مناورات "زاباد-2025" الاستراتيجية المشتركة بين روسيا الاتحادية وبيلاروسيا، في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وتهدف هذه المناورات إلى اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحاد، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل. كما تُدعى للمشاركة في المناورات مجموعات عملياتية من هيئات القيادة العسكرية والوحدات العسكرية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودول شريكة أخرى.قاذفات "تو-22 إم3" تنفذ طلعة فوق بحر بارنتس ضمن مناورات "زاباد-2025"... فيديوانطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية

