إعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
09:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251027/إعلام-رئيس-كوريا-الجنوبية-يقول-المحادثات-التجارية-مع-أمريكا-متعثرة-1106423966.html
إعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة
إعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة
سبوتنيك عربي
ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، قوله إن المحادثات التي تهدف إلى خفض رسوم الاستيراد الأمريكية على السلع الكورية الجنوبية لا تزال... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-27T01:30+0000
2025-10-27T02:35+0000
رئيس كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106424115_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_704ba0f917663b607614540c831817a1.jpg
وأرحع الرئيس الكوري الجنوبي السبب إلى تفاصيل استثمار بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة تعهدت به سيئول كجزء من اتفاق مبدئي.ونشرت وكالة يونهاب للأنباء أيضا تصريحات لي، حيث قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تزالان على خلاف بشأن التفاصيل الرئيسية لتعهد سيئول بالاستثمار بقيمة 350 مليار دولار أمريكي، كجزء من اتفاقية التجارة مع واشنطن التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتفاوض فيه الجانبان حول التفاصيل الرئيسية للاتفاقية الإطارية، التي تم التوصل إليها في يوليو، مثل كيفية تنفيذ حزمة الاستثمار.وقال "لي": "طريقة الاستثمار، ومبلغ الاستثمار، والجدول الزمني، وكيفية تقاسم الخسائر وتوزيع الأرباح؛ كل هذه الأمور لا تزال نقاط خلاف. وستحاول الولايات المتحدة بالطبع تعظيم مصالحها، ولكن يجب ألا يكون ذلك إلى الحد الذي يتسبب في عواقب كارثية على كوريا الجنوبية".وأضافـ "المناقشات مستمرة، وهناك بعض الاختلافات في الرأي، ولكن التأخير لا يعني الفشل بالضرورة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الطرفين سيتمكنان من التوصل إلى "نتيجة عقلانية".وجاءت تصريحات "لي" في الوقت الذي يستعد فيه لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في مدينة "غيونغجو" بجنوب شرق كوريا الجنوبية.وكانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد شهدت توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة بعد فرض واشنطن رسومًا جديدة على واردات الصلب والسيارات الكورية، في حين تؤكد سيئول أن هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250930/كوريا-الجنوبية-تشتري-أربع-طائرات-استطلاع-واتصالات-أمريكية-الصنع-1105478829.html
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1b/1106424115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d76d8bbd61057e315ab74cd5dcfc8b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية
رئيس كوريا الجنوبية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية

إعلام: رئيس كوريا الجنوبية يقول المحادثات التجارية مع أمريكا متعثرة

01:30 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 02:35 GMT 27.10.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس دونالد ترامب (يسار) يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لدى وصوله إلى البيت الأبيض في 25 أغسطس/آب 2025، في واشنطن
الرئيس دونالد ترامب (يسار) يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ لدى وصوله إلى البيت الأبيض في 25 أغسطس/آب 2025، في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، قوله إن المحادثات التي تهدف إلى خفض رسوم الاستيراد الأمريكية على السلع الكورية الجنوبية لا تزال متعثرة.
وأرحع الرئيس الكوري الجنوبي السبب إلى تفاصيل استثمار بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة تعهدت به سيئول كجزء من اتفاق مبدئي.
ونشرت وكالة يونهاب للأنباء أيضا تصريحات لي، حيث قال إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تزالان على خلاف بشأن التفاصيل الرئيسية لتعهد سيئول بالاستثمار بقيمة 350 مليار دولار أمريكي، كجزء من اتفاقية التجارة مع واشنطن التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتفاوض فيه الجانبان حول التفاصيل الرئيسية للاتفاقية الإطارية، التي تم التوصل إليها في يوليو، مثل كيفية تنفيذ حزمة الاستثمار.
وقال "لي": "طريقة الاستثمار، ومبلغ الاستثمار، والجدول الزمني، وكيفية تقاسم الخسائر وتوزيع الأرباح؛ كل هذه الأمور لا تزال نقاط خلاف. وستحاول الولايات المتحدة بالطبع تعظيم مصالحها، ولكن يجب ألا يكون ذلك إلى الحد الذي يتسبب في عواقب كارثية على كوريا الجنوبية".
طائرة استطلاع أمريكية من طراز بوينغ OC-135B - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
كوريا الجنوبية تشتري أربع طائرات استطلاع وأجهزة اتصالات أمريكية الصنع
30 سبتمبر, 23:34 GMT
وأضافـ "المناقشات مستمرة، وهناك بعض الاختلافات في الرأي، ولكن التأخير لا يعني الفشل بالضرورة"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الطرفين سيتمكنان من التوصل إلى "نتيجة عقلانية".
وجاءت تصريحات "لي" في الوقت الذي يستعد فيه لعقد محادثات مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأربعاء على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقرر عقدها في مدينة "غيونغجو" بجنوب شرق كوريا الجنوبية.
وكانت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد شهدت توترًا متصاعدًا في الأشهر الأخيرة بعد فرض واشنطن رسومًا جديدة على واردات الصلب والسيارات الكورية، في حين تؤكد سيئول أن هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала