عربي
كوريا الجنوبية تشتري أربع طائرات استطلاع واتصالات أمريكية الصنع
موسكو –سبوتنيك. أعلنت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، أنها اختارت شركة إل 3 هاريس تكنولوجي، وهي شركة مقاولات دفاعية أمريكية، لتزويدها بأربع طائرات تحكم جوي جديدة.وصرحت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية، نقلاً عن وكالة يونهاب يوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يضمن هذا المشروع قدرات مراقبة جوية على مدار الساعة ضد التهديدات الجوية للعدو في زمن الحرب والسلم، وأن يُمكّن الجيش الكوري الجنوبي من القيام بعمليات تحكم جوي مستقلة وفعالة".أوضحت وكالة يونهاب أن مشروعًا بقيمة 3.87 تريليون وون (2.82 مليار دولار) لشراء أربع طائرات من طراز جلوبال 6500 بحلول عام 2032 قد تمت الموافقة عليه في اجتماع لجنة مشاريع الدفاع التابعة لدائرة الدفاع الجوي.وأضافت الوكالة أن شركة هاريس اقترحت أيضًا دمج طائرات جلوبال 6500 التابعة لشركة بومباردييه للدفاع مع أنظمة رادار متطورة من شركة إليتا الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع.
كوريا الجنوبية تشتري أربع طائرات استطلاع واتصالات أمريكية الصنع

30.09.2025
وافقت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية على مشروع بقيمة 2.82 مليار دولار لشراء أربع طائرات بومباردييه جلوبال 6500 أمريكية الصنع بحلول عام 2032، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
موسكو –سبوتنيك. أعلنت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، أنها اختارت شركة إل 3 هاريس تكنولوجي، وهي شركة مقاولات دفاعية أمريكية، لتزويدها بأربع طائرات تحكم جوي جديدة.
وصرحت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية، نقلاً عن وكالة يونهاب يوم الثلاثاء: "من المتوقع أن يضمن هذا المشروع قدرات مراقبة جوية على مدار الساعة ضد التهديدات الجوية للعدو في زمن الحرب والسلم، وأن يُمكّن الجيش الكوري الجنوبي من القيام بعمليات تحكم جوي مستقلة وفعالة".
أوضحت وكالة يونهاب أن مشروعًا بقيمة 3.87 تريليون وون (2.82 مليار دولار) لشراء أربع طائرات من طراز جلوبال 6500 بحلول عام 2032 قد تمت الموافقة عليه في اجتماع لجنة مشاريع الدفاع التابعة لدائرة الدفاع الجوي.
وأضافت الوكالة أن شركة هاريس اقترحت أيضًا دمج طائرات جلوبال 6500 التابعة لشركة بومباردييه للدفاع مع أنظمة رادار متطورة من شركة إليتا الإسرائيلية لتكنولوجيا الدفاع.
