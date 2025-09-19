كوريا الجنوبية تأمل في استئناف مشاريع طريق البحر الشمالي مع روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/كوريا-الجنوبية-تأمل-في-استئناف-مشاريع-طريق-البحر-الشمالي-مع-روسيا-1105025328.html
كوريا الجنوبية تأمل في استئناف مشاريع طريق البحر الشمالي مع روسيا
كوريا الجنوبية تأمل في استئناف مشاريع طريق البحر الشمالي مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، اليوم الجمعة، بأن كوريا الجنوبية تأمل في استئناف المشاريع مع روسيا على طريق البحر الشمالي بمجرد انتهاء الصراع في... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T09:36+0000
2025-09-19T09:36+0000
روسيا
بحر الشمال
الطريق البحري الشمالي
كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085079674_0:982:2048:2134_1920x0_80_0_0_d073d502179de863faa04cc821cf25e7.jpg
وأعرب هيون عن أمله في انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن موسكو وسيئول من العودة إلى مناقشة قضايا طريق البحر الشمالي.وبيّن وزير الخارجية أن كوريا الجنوبية شاركت بنشاط في القضايا المتعلقة بطريق البحر الشمالي وتنمية القطب الشمالي. ومع ذلك، تم تعليق جميع المشاريع في هذه المنطقة بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".كما أن عبور السفن التجارية، عبر طريق القطب الشمالي، يمكنه أن يختصر مسافة السفر بين أوروبا وآسيا بآلاف الكيلومترات، الأمر الذي سيختصر أوقات عبور السفن وتكاليف الشحن بصورة كبيرة. ويشكل طريق بحر الشمال بديلاً استراتيجياً من طرق التجارة التقليدية التي تمر عبر مضيق ملقا وقناة السويس وقناة باناما.
https://sarabic.ae/20250905/تجاوز-نقط-الاختناق-الأمريكية-خبير-يتحدث-عن-أهمية-طريق-بحر-الشمال-الروسي--1104526300.html
https://sarabic.ae/20250502/ربط-روسيا-والصين-بميناء-مغربي-عن-طريق-بحر-الشمال-خطة-لإنعاش-الاقتصاد-من-ممر-عابر-للقارات-1100104328.html
بحر الشمال
الطريق البحري الشمالي
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085079674_0:790:2048:2326_1920x0_80_0_0_55d50cde0113231111099f65c11d0846.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, بحر الشمال, الطريق البحري الشمالي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن
روسيا, بحر الشمال, الطريق البحري الشمالي, كوريا الجنوبية, أخبار العالم الآن

كوريا الجنوبية تأمل في استئناف مشاريع طريق البحر الشمالي مع روسيا

09:36 GMT 19.09.2025
© Photo / unsplash/Natalya Letunovaسفن شحن عملاقة
سفن شحن عملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Photo / unsplash/Natalya Letunova
تابعنا عبر
صرّح وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، اليوم الجمعة، بأن كوريا الجنوبية تأمل في استئناف المشاريع مع روسيا على طريق البحر الشمالي بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعرب هيون عن أمله في انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن موسكو وسيئول من العودة إلى مناقشة قضايا طريق البحر الشمالي.

وأكد هيون أن طريق البحر الشمالي يمثل اتجاها تجاريا جديدا ومهمًا ليس فقط لكوريا الجنوبية، بل أيضا للعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية.

لقاء مهيب لطاقم أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أثناء وصولهم بعد التدريبات الروسية الصينية المشتركة الشمال. التعاون - 2023 في ميناء فلاديفوستوك، بعد انتهاء المناورات في بحر اليابان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي
5 سبتمبر, 08:05 GMT
وبيّن وزير الخارجية أن كوريا الجنوبية شاركت بنشاط في القضايا المتعلقة بطريق البحر الشمالي وتنمية القطب الشمالي. ومع ذلك، تم تعليق جميع المشاريع في هذه المنطقة بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".
ميناء طنجة المغربي المطل على المتوسط في يوم افتتاحه 27 يوليو 2007 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2025
ربط روسيا والصين بميناء مغربي عن طريق بحر الشمال... خطة لإنعاش الاقتصاد من ممر عابر للقارات
2 مايو, 09:51 GMT
وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".
وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".

ويعد طريق البحر الشمالي طريقا ملاحيا يربط الجزء الغربي من أوراسيا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعبور السفن من خلاله يختصر المدة الزمنية بين شرقي آسيا وأوروبا.

كما أن عبور السفن التجارية، عبر طريق القطب الشمالي، يمكنه أن يختصر مسافة السفر بين أوروبا وآسيا بآلاف الكيلومترات، الأمر الذي سيختصر أوقات عبور السفن وتكاليف الشحن بصورة كبيرة. ويشكل طريق بحر الشمال بديلاً استراتيجياً من طرق التجارة التقليدية التي تمر عبر مضيق ملقا وقناة السويس وقناة باناما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала