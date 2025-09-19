https://sarabic.ae/20250919/كوريا-الجنوبية-تأمل-في-استئناف-مشاريع-طريق-البحر-الشمالي-مع-روسيا-1105025328.html
كوريا الجنوبية تأمل في استئناف مشاريع طريق البحر الشمالي مع روسيا
وأعرب هيون عن أمله في انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن موسكو وسيئول من العودة إلى مناقشة قضايا طريق البحر الشمالي.وبيّن وزير الخارجية أن كوريا الجنوبية شاركت بنشاط في القضايا المتعلقة بطريق البحر الشمالي وتنمية القطب الشمالي. ومع ذلك، تم تعليق جميع المشاريع في هذه المنطقة بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".كما أن عبور السفن التجارية، عبر طريق القطب الشمالي، يمكنه أن يختصر مسافة السفر بين أوروبا وآسيا بآلاف الكيلومترات، الأمر الذي سيختصر أوقات عبور السفن وتكاليف الشحن بصورة كبيرة. ويشكل طريق بحر الشمال بديلاً استراتيجياً من طرق التجارة التقليدية التي تمر عبر مضيق ملقا وقناة السويس وقناة باناما.
صرّح وزير خارجية كوريا الجنوبية، تشو هيون، اليوم الجمعة، بأن كوريا الجنوبية تأمل في استئناف المشاريع مع روسيا على طريق البحر الشمالي بمجرد انتهاء الصراع في أوكرانيا.
وأعرب هيون عن أمله في انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، وأن تتمكن موسكو وسيئول من العودة إلى مناقشة قضايا طريق البحر الشمالي.
وأكد هيون أن طريق البحر الشمالي يمثل اتجاها تجاريا جديدا ومهمًا ليس فقط لكوريا الجنوبية، بل أيضا للعديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية.
وبيّن وزير الخارجية أن كوريا الجنوبية شاركت بنشاط في القضايا المتعلقة بطريق البحر الشمالي وتنمية القطب الشمالي
. ومع ذلك، تم تعليق جميع المشاريع في هذه المنطقة بعد بدء الأزمة في أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مطلع الشهر الجاري، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".
وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي
، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".
وأضاف بوتين:
"هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".
ويعد طريق البحر الشمالي طريقا ملاحيا يربط الجزء الغربي من أوراسيا بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. وعبور السفن من خلاله يختصر المدة الزمنية بين شرقي آسيا وأوروبا.
كما أن عبور السفن التجارية، عبر طريق القطب الشمالي، يمكنه أن يختصر مسافة السفر بين أوروبا وآسيا بآلاف الكيلومترات، الأمر الذي سيختصر أوقات عبور السفن وتكاليف الشحن بصورة كبيرة. ويشكل طريق بحر الشمال بديلاً استراتيجياً من طرق التجارة التقليدية التي تمر عبر مضيق ملقا وقناة السويس وقناة باناما.