"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي
08:05 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 05.09.2025)
© Sputnik . Elena Kopylova / الانتقال إلى بنك الصورلقاء مهيب لطاقم أربع سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي أثناء وصولهم بعد التدريبات الروسية الصينية المشتركة "الشمال. التعاون - 2023" في ميناء فلاديفوستوك، بعد انتهاء المناورات في بحر اليابان.
© Sputnik . Elena Kopylova/
تابعنا عبر
حصري
اعتبر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي أنجيلو جوليانو، أن الممر العابر للقطب الشمالي الذي توفره روسيا عن طريق بحر الشمال، وقدرة روسيا على توفير كاسحات جليد فعالة، يوفر فرصة كبيرة للشركات الآسيوية.
وقال جوليانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الممر العابر للقطب الشمالي، الذي يستفيد من طريق بحر الشمال الروسي وخبرة روسيا في كاسحات الجليد، يمثل نقلة نوعية ونقطة تحول للشركات الآسيوية، وخاصةً الصين".
وأوضح الخبير أن هذا المسار "يتجاوز نقاط الاختناق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة مثل مضيق ملقا، حيث تهدد الحصارات المحتملة تجارة الصين، ويقلص أوقات العبور إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 50%، ما يقلل التكاليف".
ونوّه الخبير إلى أن "الاستثمارات في بناء السفن والموانئ الروسية مثل سابيتا، تمثل فرصًا، إلى جانب الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال والمعادن من القطب الشمالي".
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".
© Sputnikما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
© Sputnik
وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".
وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".
واختتمت اليوم الجلسة العامة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.