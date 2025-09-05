"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي
"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي
سبوتنيك عربي
اعتبر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي أنجيلو جوليانو، أن الممر العابر للقطب الشمالي الذي توفره روسيا عن طريق بحر الشمال، وقدرة روسيا على توفير كاسحات جليد فعالة،... 05.09.2025
2025-09-05T08:05+0000
2025-09-05T08:15+0000
حصري
العالم
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079406517_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_72429babec9177970caf40609aec17c3.jpg
وقال جوليانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الممر العابر للقطب الشمالي، الذي يستفيد من طريق بحر الشمال الروسي وخبرة روسيا في كاسحات الجليد، يمثل نقلة نوعية ونقطة تحول للشركات الآسيوية، وخاصةً الصين".ونوّه الخبير إلى أن "الاستثمارات في بناء السفن والموانئ الروسية مثل سابيتا، تمثل فرصًا، إلى جانب الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال والمعادن من القطب الشمالي".وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".واختتمت اليوم الجلسة العامة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلامبوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
08:05 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 05.09.2025)
حصري
اعتبر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي أنجيلو جوليانو، أن الممر العابر للقطب الشمالي الذي توفره روسيا عن طريق بحر الشمال، وقدرة روسيا على توفير كاسحات جليد فعالة، يوفر فرصة كبيرة للشركات الآسيوية.
وقال جوليانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الممر العابر للقطب الشمالي، الذي يستفيد من طريق بحر الشمال الروسي وخبرة روسيا في كاسحات الجليد، يمثل نقلة نوعية ونقطة تحول للشركات الآسيوية، وخاصةً الصين".

وأوضح الخبير أن هذا المسار "يتجاوز نقاط الاختناق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة مثل مضيق ملقا، حيث تهدد الحصارات المحتملة تجارة الصين، ويقلص أوقات العبور إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 50%، ما يقلل التكاليف".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام
06:56 GMT
ونوّه الخبير إلى أن "الاستثمارات في بناء السفن والموانئ الروسية مثل سابيتا، تمثل فرصًا، إلى جانب الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال والمعادن من القطب الشمالي".

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تلاحظ اهتماما متزايدا بالممر عبر القطب الشمالي من قبل الشركات الروسية والأجنبية.

وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".
© Sputnikما هو مسار طريق بحر الشمال؟
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
ما هو مسار طريق بحر الشمال؟
© Sputnik

وتابع الرئيس الروسي: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي. نتحدث دائمًا عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقا".

وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".
واختتمت اليوم الجلسة العامة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
