"يتجاوز نقط الاختناق الأمريكية"... خبير يتحدث عن أهمية طريق بحر الشمال الروسي

اعتبر المحلل الجيوسياسي والاقتصادي أنجيلو جوليانو، أن الممر العابر للقطب الشمالي الذي توفره روسيا عن طريق بحر الشمال، وقدرة روسيا على توفير كاسحات جليد فعالة،... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال جوليانو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "الممر العابر للقطب الشمالي، الذي يستفيد من طريق بحر الشمال الروسي وخبرة روسيا في كاسحات الجليد، يمثل نقلة نوعية ونقطة تحول للشركات الآسيوية، وخاصةً الصين".ونوّه الخبير إلى أن "الاستثمارات في بناء السفن والموانئ الروسية مثل سابيتا، تمثل فرصًا، إلى جانب الوصول إلى الغاز الطبيعي المسال والمعادن من القطب الشمالي".وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار [ممر النقل عبر القطب الشمالي] من قبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية. علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحّد النقل البحري والسككي والبري. سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا. يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة. علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة. بل ينتظرنا أيضًا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".واختتمت اليوم الجلسة العامة في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، الذي يعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول، في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلامبوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي

