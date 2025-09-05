عربي
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-شركات-على-مستوى-عالمي-تحط-رحالها-في-الشرق-الأقصى-الروسي-1104523145.html
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن شركات على مستوى عالمي، تؤسس لموطئ قدم في الشرق الأقصى الروسي. 05.09.2025
2025-09-05T05:38+0000
2025-09-05T05:38+0000
فلاديمير بوتين
اقتصاد
المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104485227_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_244f0899b2ed178c7949e5fe603d5d47.jpg
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لقد ظهرت عليها (الخريطة الصناعية الجديدة للشرق الأقصى) آلاف نقاط النمو بالفعل وتظهر، بما في ذلك مؤسسات عالمية المستوى مثل مصنع بيمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا، ومصنع أودوكان للنحاس في ترانسبايكاليا، ومصنع معالجة الغاز ومجمع الغاز الكيميائي في منطقة آمور، ومصنع ناخودكا للأسمدة المعدنية، بالإضافة إلى حوض بناء السفن زفيزدا في بريموري، ومصنع الهيدروميتالورجيا في مقاطعة خاباروفسك وغيرها من المرافق".وكشف بوتين، أن خريطة صناعية جديدة للشرق الأقصى قيد التشكيل ومشاريع ونقاط نمو جديدة تظهر هناك .وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.وأوضح بوتين: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".وتابع: "ينتظرنا أيضا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".وأضاف بوتين: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار (ممر النقل عبر القطب الشمالي) من قِبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-يجب-تعزيز-دور-الشرق-الأقصى-في-الاقتصاد-الروسي-والعلاقات-الدولية-1104522510.html
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-السياسة-الاقتصادية-المستقرة-أساس-نمو-الاقتصاد-الروسي-1104522224.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104485227_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_f6719eb759d76354bf04d0037e1ff331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, اقتصاد, المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا
فلاديمير بوتين, اقتصاد, المنتدى الاقتصادي الشرقي, روسيا

بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي

05:38 GMT 05.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوررحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك
رحلة عمل الرئيس فلاديمير بوتين إلى فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن شركات على مستوى عالمي، تؤسس لموطئ قدم في الشرق الأقصى الروسي.
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لقد ظهرت عليها (الخريطة الصناعية الجديدة للشرق الأقصى) آلاف نقاط النمو بالفعل وتظهر، بما في ذلك مؤسسات عالمية المستوى مثل مصنع بيمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا، ومصنع أودوكان للنحاس في ترانسبايكاليا، ومصنع معالجة الغاز ومجمع الغاز الكيميائي في منطقة آمور، ومصنع ناخودكا للأسمدة المعدنية، بالإضافة إلى حوض بناء السفن زفيزدا في بريموري، ومصنع الهيدروميتالورجيا في مقاطعة خاباروفسك وغيرها من المرافق".
وكشف بوتين، أن خريطة صناعية جديدة للشرق الأقصى قيد التشكيل ومشاريع ونقاط نمو جديدة تظهر هناك .

وأضاف بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لا يقتصر الأمر على تشكيل قاعدة صناعية حديثة فحسب، بل في الواقع، خريطة صناعية جديدة للمنطقة (الشرق الأقصى)".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
04:47 GMT
وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.
وأوضح بوتين: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".

وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحد النقل البحري والسككي والبري، سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا، يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة، علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
04:18 GMT
وتابع: "ينتظرنا أيضا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".
وأضاف بوتين: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار (ممر النقل عبر القطب الشمالي) من قِبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
