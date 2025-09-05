https://sarabic.ae/20250905/بوتين-شركات-على-مستوى-عالمي-تحط-رحالها-في-الشرق-الأقصى-الروسي-1104523145.html
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
بوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن شركات على مستوى عالمي، تؤسس لموطئ قدم في الشرق الأقصى الروسي. 05.09.2025
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لقد ظهرت عليها (الخريطة الصناعية الجديدة للشرق الأقصى) آلاف نقاط النمو بالفعل وتظهر، بما في ذلك مؤسسات عالمية المستوى مثل مصنع بيمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا، ومصنع أودوكان للنحاس في ترانسبايكاليا، ومصنع معالجة الغاز ومجمع الغاز الكيميائي في منطقة آمور، ومصنع ناخودكا للأسمدة المعدنية، بالإضافة إلى حوض بناء السفن زفيزدا في بريموري، ومصنع الهيدروميتالورجيا في مقاطعة خاباروفسك وغيرها من المرافق".وكشف بوتين، أن خريطة صناعية جديدة للشرق الأقصى قيد التشكيل ومشاريع ونقاط نمو جديدة تظهر هناك .وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.وأوضح بوتين: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".وتابع: "ينتظرنا أيضا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".وأضاف بوتين: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار (ممر النقل عبر القطب الشمالي) من قِبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن شركات على مستوى عالمي، تؤسس لموطئ قدم في الشرق الأقصى الروسي.
وقال بوتين في الجلسة العاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لقد ظهرت عليها (الخريطة الصناعية الجديدة للشرق الأقصى) آلاف نقاط النمو بالفعل وتظهر، بما في ذلك مؤسسات عالمية المستوى مثل مصنع بيمسكي للتعدين والمعالجة في تشوكوتكا، ومصنع أودوكان للنحاس في ترانسبايكاليا، ومصنع معالجة الغاز ومجمع الغاز الكيميائي في منطقة آمور، ومصنع ناخودكا للأسمدة المعدنية، بالإضافة إلى حوض بناء السفن زفيزدا في بريموري، ومصنع الهيدروميتالورجيا في مقاطعة خاباروفسك وغيرها من المرافق".
وكشف بوتين، أن خريطة صناعية جديدة للشرق الأقصى قيد التشكيل ومشاريع ونقاط نمو جديدة تظهر هناك .
وأضاف بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لا يقتصر الأمر على تشكيل قاعدة صناعية حديثة فحسب، بل في الواقع، خريطة صناعية جديدة للمنطقة (الشرق الأقصى)".
وأعلن بوتين أن روسيا ستعمل على تطوير ممر نقل عبر القطب الشمالي.
وأوضح بوتين: "سنطور الممر العابر للقطب الشمالي، نتحدث دائما عن طريق البحر الشمالي، ولكن كما لاحظتم، قلت وأتحدث عن الممر العابر للقطب الشمالي، لأننا توصلنا إلى استنتاج مفاده أننا بحاجة، بالطبع، إلى العمل باعتبارات أوسع نطاقًا".
وأضاف بوتين: "هذا نظام شامل يوحد النقل البحري والسككي والبري، سيسمح باستغلال إمكانات أنهارنا الكبرى، مثل أوب ويينيسي ولينا، يجب أن يعمل كل شيء في منظومة واحدة، علينا ألا نكتفي بتمهيد طرق بحرية آمنة وموثوقة في القطب الشمالي، وأن ننشئ ممرًا عبر القطب الشمالي يعمل على مدار الساعة".
وتابع: "ينتظرنا أيضا العمل على البر، كما يقال، لتطوير الاتصالات والملاحة، ونظام صيانة السفن، والبنية التحتية للإنقاذ في حالات الطوارئ. وبالطبع، نحن نتحدث عن تحديث الموانئ البحرية في القطب الشمالي والشرق الأقصى".
وأضاف بوتين: "نلاحظ تزايد الاهتمام بهذا المسار (ممر النقل عبر القطب الشمالي) من قِبل الشركات الروسية وشركات النقل الأجنبية، علاوة على ذلك، لا يقتصر الأمر على عمليات عبور لمرة واحدة فحسب، بل يشمل أيضًا إنشاء قاعدة شحن مستقرة".