بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن احتياطات الشرق الأقصى الروسي من الفحم تكفي لـ 900 عام، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية مهمة لصناعة الفحم في... 05.09.2025

المنتدى الاقتصادي الشرقي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104524623_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_f1e83edc2f1f746f6e60d0d7f773326e.jpg

قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لدينا كمية كبيرة من الفحم، ولدينا احتياطي يكفي 900 عام، هنا في الشرق الأقصى".وتابع بوتين: "لا شك أن الوضع الخارجي مهم [بالنسبة لصناعة الفحم في روسيا]. علينا أن نأخذه في الاعتبار، ولكن لكي نكون أكثر مرونة واستدامة، علينا الاعتماد على السوق المحلية".جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، في "المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025" الذي يُعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي، بعد برنامج عمل مزدحم في الصين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".كما يُجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سونكساي سيفاندون، ورئيس الحكومة المنغولية، غومبوجافين زاندانشاتار، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي هونغتشونغ.وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.

