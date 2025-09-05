بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-احتياطات-الشرق-الأقصى-من-الفحم-تكفي-لـ-900-عام-1104486554.html
بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام
بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن احتياطات الشرق الأقصى الروسي من الفحم تكفي لـ 900 عام، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية مهمة لصناعة الفحم في... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T06:56+0000
2025-09-05T07:17+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104524623_0:0:3211:1807_1920x0_80_0_0_f1e83edc2f1f746f6e60d0d7f773326e.jpg
قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لدينا كمية كبيرة من الفحم، ولدينا احتياطي يكفي 900 عام، هنا في الشرق الأقصى".وتابع بوتين: "لا شك أن الوضع الخارجي مهم [بالنسبة لصناعة الفحم في روسيا]. علينا أن نأخذه في الاعتبار، ولكن لكي نكون أكثر مرونة واستدامة، علينا الاعتماد على السوق المحلية".جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، في "المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025" الذي يُعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي، بعد برنامج عمل مزدحم في الصين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".كما يُجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سونكساي سيفاندون، ورئيس الحكومة المنغولية، غومبوجافين زاندانشاتار، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي هونغتشونغ.وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
https://sarabic.ae/20250905/بوتين-يعلن-استعداده-التواصل-مع-الجانب-الأوكراني-رغم-أن-ذلك-بلا-طائل--عاجل-1104523799.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025
سبوتنيك عربي
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025
2025-09-05T06:56+0000
true
PT43M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104524623_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8f477aa1a5c2b030448875c1cf7d06c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم
المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم

بوتين: احتياطات الشرق الأقصى من الفحم تكفي لـ 900 عام

06:56 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 07:17 GMT 05.09.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن احتياطات الشرق الأقصى الروسي من الفحم تكفي لـ 900 عام، مشيرا إلى أن الظروف الخارجية مهمة لصناعة الفحم في روسيا ويجب أخذها بالاعتبار مع التركيز على السوق المحلية.
قال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "لدينا كمية كبيرة من الفحم، ولدينا احتياطي يكفي 900 عام، هنا في الشرق الأقصى".
© Ruptly

"لدينا (روسيا) كمية كبيرة من الفحم... وإذا استهلكه السوق المحلي... وتمكنا من استخدامه بفعالية، فلن تكون هناك أي صعوبات في السوق الخارجية من شأنها أن تؤثر على الصناعة. ببساطة، لن تكون هناك أي صعوبات. سنتمكن من تنظيم عمل جميع الصناعات بهدوء، بما في ذلك تعدين الفحم".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وتابع بوتين: "لا شك أن الوضع الخارجي مهم [بالنسبة لصناعة الفحم في روسيا]. علينا أن نأخذه في الاعتبار، ولكن لكي نكون أكثر مرونة واستدامة، علينا الاعتماد على السوق المحلية".
جاء ذلك خلال كلمة للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، في "المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر 2025" الذي يُعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي، بعد برنامج عمل مزدحم في الصين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
كما يُجري الرئيس الروسي محادثات ثنائية مع رئيس وزراء جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سونكساي سيفاندون، ورئيس الحكومة المنغولية، غومبوجافين زاندانشاتار، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لي هونغتشونغ.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
بوتين يعلن استعداده التواصل مع الجانب الأوكراني رغم أن ذلك "بلا طائل"
06:24 GMT
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، يوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في مدينة فلاديفوستوك في الفترة من 3-6 سبتمبر، حيث يتناول المنتدى في هذا العام موضوعا رئيسيا هو "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار". وسيتضمن برنامج أعمال المنتدى أكثر من 100 جلسة مقسمة على 7 فقرات بينما يشارك في المنتدى أكثر من 4500 شخص من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала