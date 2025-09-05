https://sarabic.ae/20250905/بوتين-يعلن-استعداده-التواصل-مع-الجانب-الأوكراني-رغم-أن-ذلك-بلا-طائل--عاجل-1104523799.html

بوتين يعلن استعداده التواصل مع الجانب الأوكراني رغم أن ذلك "بلا طائل"

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك، مشددا على أن الضمانات الأمنية، لم تتم...

فلاديمير بوتين

روسيا

وأضاف الرئيس بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "أكرر مرة أخرى، قطعا، روسيا ستفي بهذه الالتزامات، لكن على أي حال، لم يناقش أحد هذا الأمر معنا على مستوى جاد حتى الآن".وتابع: "إذا تم التوصل إلى اتفاقات، فلا أحد يشك في أن روسيا ستنفذها بالكامل، وسوف نحترم تلك الضمانات الأمنية، والتي بالطبع، يجب أن يتم تقديمها لكل من روسيا وأوكرانيا".وقال بوتين إنه "مستعد لإجراء اتصالات مع الجانب الأوكراني، لكنه لا يرى طائلا من ذلك".وتابع أنه سيكون من المستحيل عمليا، الاتفاق على القضايا المفتاحية مع الجانب الأوكراني.وكشف بوتين، عن طلب نظام كييف من موسكو إجراء اتصالات.وأضاف بوتين أن موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا.ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلامبوتين: شركات على مستوى عالمي تحط رحالها في الشرق الأقصى الروسي

