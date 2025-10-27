بوتين: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة الموضوعة
13:09 GMT 27.10.2025 (تم التحديث: 13:29 GMT 27.10.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل وزيرة خارجية وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي
© Sputnik . POOL/
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي، في الكرملين، مؤكدا أن العلاقات بين روسيا كوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة الموضوعة.
وجاء في بيان الكرملين: "استقبل فلاديمير بوتين وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي سون هوي في الكرملين، وفي بداية اللقاء، عبر الرئيس الروسي عن أطيب تمنياته لكيم جونغ أون، رئيس لجنة شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية تشوي سون هوي في الكرملين https://t.co/Yqt0b6SwZZ pic.twitter.com/izTE9uPMQ8— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 27, 2025
وأكد الرئيس بوتين أن العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية الشعبية تتطور وفقا للخطة، قائلا: "أجرينا (بوتين وكيم جونغ أون) نقاشا مفصلا في بكين حول علاقاتنا وآفاق تنميتنا. كل شيء يسير وفقا للخطة، بأفضل صورة ممكنة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه خلال الأشهر الثلاثة والنصف الماضية، تلقت العلاقات بين روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية، دفعة قوية في تطوير الاتفاقات التي توصل إليها قادة البلدين.
وقال لافروف، خلال اجتماع مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية تشون سوي هوي، خلال محادثات مشتركة في العاصمة موسكو: "على مدارالأشهر الثلاثة والنصف الماضية، حظيت علاقاتنا بزخم إضافي وقوي للغاية في تطوير الاتفاقات الأساسية، التي توصل إليها قادتنا في يونيو 2024، خلال قمة بيونغ يانغ".
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن تشوي سونغ هوي، ستقوم بزيارة عمل لروسيا في 26-28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.