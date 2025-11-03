خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "اذكر مجالًا واحدًا، على الأقل، من منظومات الأسلحة التي يمكن للغرب أن يقول فيها نحن أفضل من الروس! لا يوجد مجال واحد على الإطلاق".وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، عن رأيه في أن منظومتي "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" ستجعلان العالم أكثر استقرارًا في نهاية المطاف، لأن وجودهما يحول دون أي مواجهة محتملة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.وأعلن بوتين أيضًا عن اختبار مركبة "بوسيدون" المسيرة تحت الماء. وكان الرئيس الروسي، قد أعلن لأول مرة، عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018.وصرح بأن هذه المركبات يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، ما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.شويغو: تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية تؤثر على الاستقرار الاستراتيجيالخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا

04:38 GMT 03.11.2025
أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنه لا يوجد مجال واحد في التكنولوجيا العسكرية تتصدره الدول الغربية، ولكن هناك بالفعل مجالات عدة تتفوق فيها روسيا بشكل ملحوظ على جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "اذكر مجالًا واحدًا، على الأقل، من منظومات الأسلحة التي يمكن للغرب أن يقول فيها نحن أفضل من الروس! لا يوجد مجال واحد على الإطلاق".

وتابع: "لكن هناك مجالات عدة يمكن لروسيا أن تقول فيها إنها تتفوق على الغرب بشكل ملحوظ".

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، عن رأيه في أن منظومتي "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" ستجعلان العالم أكثر استقرارًا في نهاية المطاف، لأن وجودهما يحول دون أي مواجهة محتملة.

ووفقًا لريتر، كانت أنظمة الأسلحة مثل "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" تُعتبر حتى الآن غير عملية ومُشعّة، إلا أن روسيا نجحت في التغلب على التحديات التقنية وإنتاج أنظمة دفع نووية عالية الكفاءة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.

وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، رئيس الدولة أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح أظهر قدرته العالية على التهرب من أنظمة الدفاع الصاروخي والجوي، مشيرًا إلى أن "الصاروخ قضى 15 ساعة طيران خلال الاختبارات، قاطعًا مسافة 14 ألف كيلومتر".

وأعلن بوتين أيضًا عن اختبار مركبة "بوسيدون" المسيرة تحت الماء. وكان الرئيس الروسي، قد أعلن لأول مرة، عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018.
وصرح بأن هذه المركبات يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، ما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
