خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا

أكد لاري جونسون، المحلل السابق لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنه لا يوجد مجال واحد في التكنولوجيا العسكرية تتصدره الدول الغربية، ولكن هناك بالفعل... 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال جونسون عبر موقع "يوتيوب": "اذكر مجالًا واحدًا، على الأقل، من منظومات الأسلحة التي يمكن للغرب أن يقول فيها نحن أفضل من الروس! لا يوجد مجال واحد على الإطلاق".وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أعرب ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، عن رأيه في أن منظومتي "بوريفيستنيك" و"بوسيدون" ستجعلان العالم أكثر استقرارًا في نهاية المطاف، لأن وجودهما يحول دون أي مواجهة محتملة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.وأعلن بوتين أيضًا عن اختبار مركبة "بوسيدون" المسيرة تحت الماء. وكان الرئيس الروسي، قد أعلن لأول مرة، عن تطوير "بوسيدون" في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018.وصرح بأن هذه المركبات يمكن تسليحها بذخائر تقليدية ونووية، ما يسمح لها بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.شويغو: تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية تؤثر على الاستقرار الاستراتيجيالخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف

