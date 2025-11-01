الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-تعلق-على-التقارير-حول-موافقة-البنتاغون-تسليم-صواريخ-توماهوك-لكييف-عاجل-1106641392.html
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع، ويتعارض مع الوعود الانتخابية للإدارة... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T15:28+0000
2025-11-01T15:49+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زخاروفا للصحفيين خلال مناقشة في المنتدى العلمي والسياحي الدولي: "اكتشف الذرة"، ردا على سؤال حول موافقة البنتاغون المزعومة على تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع الحالي والسنوات السابقة أثبتت أن العسكرة وتسليم الأسلحة، وخاصةً إلى نظام إرهابي، لن يفضيا إلى أي حل للصراع، ولن يتحقق أي من الوعود الانتخابية التي قطعتها الإدارة الموجودة حالياً في السلطة".وقالت: "لقد صدقوا (بحقيقة "بوريفيستنيك") نسمع ردود الفعل الآن. هم لا يصمتون. إنهم يشعرون بقدر من الفرح، يكاد يتحول إلى بهجة، إنهم خائفون جدا مما سنريهم إياه لاحقا، فلنطيل أمد هذه المتعة".وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن البنتاغون منح البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك كروز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، معتقداً أن ذلك لن يضر بمخزونات الأسلحة الأمريكية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن الولايات المتحدة وحدها هي من تعرف كيفية استخدام صواريخ "توماهوك" ولن تُشارك هذه المعرفة مع أي جهة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
https://sarabic.ae/20251031/إعلام-البنتاغون-أعطى-البيت-الأبيض-الإذن-بنقل-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-1106609485.html
https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف

15:28 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 01.11.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع، ويتعارض مع الوعود الانتخابية للإدارة الأمريكية الحالية.
وقالت زخاروفا للصحفيين خلال مناقشة في المنتدى العلمي والسياحي الدولي: "اكتشف الذرة"، ردا على سؤال حول موافقة البنتاغون المزعومة على تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع الحالي والسنوات السابقة أثبتت أن العسكرة وتسليم الأسلحة، وخاصةً إلى نظام إرهابي، لن يفضيا إلى أي حل للصراع، ولن يتحقق أي من الوعود الانتخابية التي قطعتها الإدارة الموجودة حالياً في السلطة".

وأشارت إلى أن الغرب لا يشكك بحقيقة صاروخ "بوريفيستنيك" لكنه يخشى التجارب الجديدة.

وقالت: "لقد صدقوا (بحقيقة "بوريفيستنيك") نسمع ردود الفعل الآن. هم لا يصمتون. إنهم يشعرون بقدر من الفرح، يكاد يتحول إلى بهجة، إنهم خائفون جدا مما سنريهم إياه لاحقا، فلنطيل أمد هذه المتعة".
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: البنتاغون أعطى البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف
أمس, 17:37 GMT
وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن البنتاغون منح البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك كروز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، معتقداً أن ذلك لن يضر بمخزونات الأسلحة الأمريكية.

ووفقاً للشبكة الإعلامية، فإن القرار السياسي النهائي بشأن نقل هذه الصواريخ يقع الآن على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن الولايات المتحدة وحدها هي من تعرف كيفية استخدام صواريخ "توماهوك" ولن تُشارك هذه المعرفة مع أي جهة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو
أمس, 15:20 GMT
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.

وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة هي أن نطلقها نحن، ولن نفعل ذلك".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала