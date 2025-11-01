https://sarabic.ae/20251101/الخارجية-الروسية-تعلق-على-التقارير-حول-موافقة-البنتاغون-تسليم-صواريخ-توماهوك-لكييف-عاجل-1106641392.html
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع، ويتعارض مع الوعود الانتخابية للإدارة... 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T15:28+0000
2025-11-01T15:28+0000
2025-11-01T15:49+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زخاروفا للصحفيين خلال مناقشة في المنتدى العلمي والسياحي الدولي: "اكتشف الذرة"، ردا على سؤال حول موافقة البنتاغون المزعومة على تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع الحالي والسنوات السابقة أثبتت أن العسكرة وتسليم الأسلحة، وخاصةً إلى نظام إرهابي، لن يفضيا إلى أي حل للصراع، ولن يتحقق أي من الوعود الانتخابية التي قطعتها الإدارة الموجودة حالياً في السلطة".وقالت: "لقد صدقوا (بحقيقة "بوريفيستنيك") نسمع ردود الفعل الآن. هم لا يصمتون. إنهم يشعرون بقدر من الفرح، يكاد يتحول إلى بهجة، إنهم خائفون جدا مما سنريهم إياه لاحقا، فلنطيل أمد هذه المتعة".وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن البنتاغون منح البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك كروز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، معتقداً أن ذلك لن يضر بمخزونات الأسلحة الأمريكية.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن الولايات المتحدة وحدها هي من تعرف كيفية استخدام صواريخ "توماهوك" ولن تُشارك هذه المعرفة مع أي جهة.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".
https://sarabic.ae/20251031/إعلام-البنتاغون-أعطى-البيت-الأبيض-الإذن-بنقل-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-1106609485.html
https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تعلق على التقارير حول موافقة البنتاغون تسليم صواريخ "توماهوك" لكييف
15:28 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 15:49 GMT 01.11.2025)
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بأن تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا لا يسهم في حل النزاع، ويتعارض مع الوعود الانتخابية للإدارة الأمريكية الحالية.
وقالت زخاروفا للصحفيين خلال مناقشة في المنتدى العلمي والسياحي الدولي: "اكتشف الذرة"، ردا على سؤال حول موافقة البنتاغون المزعومة على تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا: "من الواضح أن الوضع الحالي والسنوات السابقة أثبتت أن العسكرة وتسليم الأسلحة، وخاصةً إلى نظام إرهابي، لن يفضيا إلى أي حل للصراع، ولن يتحقق أي من الوعود الانتخابية التي قطعتها الإدارة الموجودة حالياً في السلطة".
وأشارت إلى أن الغرب لا يشكك بحقيقة صاروخ "بوريفيستنيك" لكنه يخشى التجارب الجديدة.
وقالت: "لقد صدقوا (بحقيقة "بوريفيستنيك") نسمع ردود الفعل الآن. هم لا يصمتون. إنهم يشعرون بقدر من الفرح، يكاد يتحول إلى بهجة، إنهم خائفون جدا مما سنريهم إياه لاحقا، فلنطيل أمد هذه المتعة".
وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، يوم أمس الجمعة، نقلا عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن البنتاغون منح البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك كروز" بعيدة المدى إلى أوكرانيا، معتقداً أن ذلك لن يضر بمخزونات الأسلحة الأمريكية.
ووفقاً للشبكة الإعلامية، فإن القرار السياسي النهائي بشأن نقل هذه الصواريخ يقع الآن على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بأن الولايات المتحدة وحدها هي من تعرف كيفية استخدام صواريخ "توماهوك" ولن تُشارك هذه المعرفة مع أي جهة.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
غير ممكن"، موضحا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.
وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة هي أن نطلقها نحن، ولن نفعل ذلك".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".