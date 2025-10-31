https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html

الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو

الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T15:20+0000

2025-10-31T15:20+0000

2025-10-31T15:30+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا فرضت حظرًا على دخول عدد من ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية ردًا على إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.وذكر البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية (إقرار الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة بروكسل المعادية لروسيا، والممنوعين من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم 114-FZالصادر في 15 أغسطس/آب 1996، "بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الروسي والدخول إليه".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم