https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html
الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو
الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T15:20+0000
2025-10-31T15:20+0000
2025-10-31T15:30+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا فرضت حظرًا على دخول عدد من ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية ردًا على إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.وذكر البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية (إقرار الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة بروكسل المعادية لروسيا، والممنوعين من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم 114-FZالصادر في 15 أغسطس/آب 1996، "بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الروسي والدخول إليه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
الخارجية الروسية حول الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية: الإجراءات العدائية لن تؤثر على سياسة موسكو
15:20 GMT 31.10.2025 (تم التحديث: 15:30 GMT 31.10.2025)
يتبع
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، بأن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات موسكو، وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان ردها على الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا: "إن الإجراءات العدائية للاتحاد الأوروبي لا تؤثر على سياسات بلادنا. وستواصل روسيا الدفاع عن مصالحها الوطنية وحماية حقوق وحريات مواطنيها والدفاع عن النظام العالمي متعدد الأقطاب الناشئ".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا فرضت حظرًا على دخول عدد من ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأوروبية ردًا على إقرار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا في اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان المنشور على موقع وزارة الخارجية: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية (إقرار الحزمة التاسعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا)، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية التي تتبنى سياسة بروكسل المعادية لروسيا، والممنوعين من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم 114-FZالصادر في 15 أغسطس/آب 1996، "بشأن إجراءات الخروج من الاتحاد الروسي والدخول إليه".