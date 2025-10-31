https://sarabic.ae/20251031/إعلام-البنتاغون-أعطى-البيت-الأبيض-الإذن-بنقل-صواريخ-توماهوك-إلى-كييف-1106609485.html

إعلام: البنتاغون أعطى البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف

إعلام: البنتاغون أعطى البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك" إلى كييف

سبوتنيك عربي

أفادت شبكة إعلامية أمريكية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر أمريكية وأوروبية، بأن البنتاغون منح البيت الأبيض الإذن بنقل صواريخ "توماهوك كروز" بعيدة المدى إلى... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T17:37+0000

2025-10-31T17:37+0000

2025-10-31T17:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091787807_0:93:3476:2048_1920x0_80_0_0_218e9ec3ff4d87968fc15bcaa809adc3.jpg

ووفقاً للشبكة الإعلامية، فإن القرار السياسي النهائي بشأن نقل هذه الصواريخ يقع الآن على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن"، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر"، وفق تعبيره.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد حذر من أنه في حال توجيه ضربات لروسيا بصواريخ "توماهوك"، فسيكون الرد حاسما "إن لم يكن ساحقا"، مضيفا أن "هذه محاولة للتصعيد، لكن إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية.. فليفكروا في الأمر".

https://sarabic.ae/20251031/الخارجية-الروسية-حول-الحزمة-الـ19-من-العقوبات-الأوروبية-الإجراءات-العدائية-لن-تؤثر-على-سياسة-موسكو-1106605140.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا