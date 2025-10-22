https://sarabic.ae/20251022/ترامب-يستبعد-إرسال-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-لن-نطلقها-نحن-1106297547.html

ترامب يستبعد إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا: لن نطلقها نحن

ترامب يستبعد إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا: لن نطلقها نحن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر". 22.10.2025, سبوتنيك عربي

وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة هي أن نطلقها نحن، ولن نفعل ذلك".وفي وقت سابق، الأربعاء، نفى الرئيس الأمريكي، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إن مقال "وول ستريت جورنال" الذي يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية خبر كاذب!".وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من دول غربية أخرى، مما سمح لكييف بتكثيف هجماتها على أهداف في روسيا.وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

