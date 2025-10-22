عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ترامب يستبعد إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا: لن نطلقها نحن
https://sarabic.ae/20251022/ترامب-ينفي-مزاعم-وسائل-إعلام-زعمت-بأن-أمريكا-سمحت-لكييف-باستخدام-صورايخ-بعيدة-المدى-1106295897.html
21:34 GMT 22.10.2025 (تم التحديث: 21:38 GMT 22.10.2025)
© AP Photo / Kenneth Mollصواريخ توماهوك الأمريكية
صواريخ توماهوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
© AP Photo / Kenneth Moll
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" غير ممكن، موضحًا أن "تعلم كيفية استخدامها يستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر".
وأضاف ترامب: "الطريقة الوحيدة هي أن نطلقها نحن، ولن نفعل ذلك".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
ترامب ينفي مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد روسيا
20:29 GMT
وفي وقت سابق، الأربعاء، نفى الرئيس الأمريكي، مزاعم وسائل إعلام بأن أمريكا سمحت لكييف باستخدام صورايخ بعيدة المدى ضد الأراضي الروسية.
وكتب ترامب في حسابه على منصة "تروث سوشيال": "إن مقال "وول ستريت جورنال" الذي يزعم أن الولايات المتحدة الأمريكية سمحت لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب عمق الأراضي الروسية خبر كاذب!".

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي علاقة بالصواريخ البعيدة المدى التي تستخدمها أوكرانيا، قائلا: "لا علاقة لأمريكا بتلك الصواريخ ولا من أين أتت، ولا بما تفعله أوكرانيا بها!".

وزعمت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية "رفعت قيودا رئيسية" على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى حصلت عليها من دول غربية أخرى، مما سمح لكييف بتكثيف هجماتها على أهداف في روسيا.
وذكرت تلك الوسائل أن القرار الأمريكي، الذي لم يعلن عنه علنا، جاء في أعقاب نقل سلطة تنسيق مثل هذه الضربات من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى القائد العام للقيادة الأمريكية في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، الذي يقود أيضاً القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ كروز بريطاني من طراز "ستورم شادو" في الهجوم على بريانسك، يوم أمس الثلاثاء.
وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار"، في حين أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا. وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
