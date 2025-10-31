https://sarabic.ae/20251031/شويغو-تصريحات-ترامب-بشأن-التجارب-النووية-تؤثر-على-الاستقرار-الاستراتيجي-1106589316.html
شويغو: تصريحات ترامب بشأن التجارب النووية تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية، تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T10:21+0000
2025-10-31T10:21+0000
2025-10-31T10:21+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وقال شويغو في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان الدولي "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة": "فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، فإن (تصريحات ترامب) تؤثر بالتأكيد على الاستقرار الاستراتيجي، ولا أريد التدهور أكثر فأكثر في هذه القضية".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".وقال بيسكوف للصحفيين: "ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال".الكرملين: بيانات ترامب غير صحيحة إذا كان يقصد بالتجارب النووية صاروخ "بوريفيستنيك"
الولايات المتحدة الأمريكية
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية، تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي.
وقال شويغو في مؤتمر صحفي على هامش المهرجان الدولي "شعوب روسيا ورابطة الدول المستقلة": "فيما يتعلق بالاستقرار الاستراتيجي، فإن (تصريحات ترامب) تؤثر بالتأكيد على الاستقرار الاستراتيجي، ولا أريد التدهور أكثر فأكثر في هذه القضية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، يوم أمس الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.
وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن دولًا أخرى يزعم أنها تجري تجارب نووية، قائلا بأنه إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فإن هذه الادعاءات غير صحيحة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ذكر الرئيس ترامب في بيانه أن دولا أخرى تجري تجارب نووية مزعومة... إذا كان يقصد نظام بوريفيستنيك الصاروخي، فهذا ليس اختبارا نوويا بأي حال من الأحوال".