الكرملين: بوتين سيمنح جوائز حكومية لمطوري صاروخ "بوريفيستنيك" النووي
الكرملين: بوتين سيمنح جوائز حكومية لمطوري صاروخ "بوريفيستنيك" النووي
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المرجح أن يمنح جوائز حكومية لفريق مطوري صاروخ "بوريفيستنيك" – صاروخ كروز بعيد المدى يعمل بمحرك نووي.
ورد بيسكوف على سؤال بهذا الشأن قائلاً: "من المرجح جدًا أن يقوم بذلك".
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
الكرملين: تكنولوجيا "بوريفيستنيك" لها أهمية في مستقبل الاقتصاد الروسي
أمس, 05:52 GMT
وأمس الخميس، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،، أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وله أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.
وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".
وقال بوتين:
"بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجازٌ هائل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
الصاروخ الروسي العابر للقارات بوريفيستنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
وسائط متعددة
الصاروخ الروسي العابر للقارات "بوريفيستنيك".. صاروخ كروز عالمي المدى
27 أكتوبر, 11:30 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها، وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".
