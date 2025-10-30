https://sarabic.ae/20251030/الكرملين-تكنولوجيا-بوريفيستنيك-لها-أهمية-لمستقبل-الاقتصاد--عاجل--1106544247.html
الكرملين: تكنولوجيا "بوريفيستنيك" لها أهمية لمستقبل الاقتصاد الروسي
الكرملين: تكنولوجيا "بوريفيستنيك" لها أهمية لمستقبل الاقتصاد الروسي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي في المستقبل.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وفي مجال له أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجازٌ هائل".
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن تقنيات الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" مهمة لمستقبل الاقتصاد الروسي في المستقبل.
وقال بيسكوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "هذا (الصاروخ) إنجاز كبير وفي مجال له أهمية تطبيقية بالنسبة للاقتصاد الوطني في المستقبل".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.
وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".
وقال بوتين: "بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجازٌ هائل".