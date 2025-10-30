ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
https://sarabic.ae/20251030/ترامب-وجهت-وزارة-الحرب-لبدء-اختبار-أسلحتنا-النووية-بسبب-قيام-دول-أخرى-باختبار-برامجها-1106541423.html
ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها
ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T01:12+0000
2025-10-30T01:58+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102355/42/1023554205_0:0:3636:2046_1920x0_80_0_0_dc0386bc4519df2593b53e6740779537.jpg
وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".وتابع: "نظرًا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية على الفور".والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي في تعليقه على اختبار الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" المزود بمحرك نووي، إن موسكو وواشنطن "لا تلعبان ألعابًا بعضهما مع بعض"، مؤكدًا أن "أعظم غواصة نووية في العالم" التابعة للولايات المتحدة موجودة "قبالة السواحل الروسية".يشار إلى أنه منذ عام 1996، يجري العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي انضمت إليها 187 دولة، بينما صادقت عليها 178 فقط. ولم تصادق كل من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل على المعاهدة بعد، بخلاف روسيا التي صادقت عليها عام 2000. ومع ذلك، التزمت الدول النووية طوعًا بعدم إجراء تجارب نووية.وفي نوفمبر 2023، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يقضي بسحب تصديق روسيا على المعاهدة، وبررت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بالموقف "المعرقل" للولايات المتحدة تجاهها.وفي أبريل 2024، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة للعودة إلى مسألة التصديق بمجرد أن تفعل واشنطن الشيء نفسه.وفي مارس من العام الماضي، لم يستبعد بوتين أن تُجري روسيا تجارب نووية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك. وفي أوائل أكتوبر الجاري، أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن واشنطن "تجهّز منذ فترة طويلة بنيتها التحتية لتكون جاهزة لإجراء تجارب نووية".
https://sarabic.ae/20251029/بقوة-غواصة-نووية-ويستخدم-في-القمر-بوتين-يكشف-عن-ميزة-مهمة-في-صاروخ-بوريفيستنيك-1106515705.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102355/42/1023554205_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_2f44fd838e2fc6c309797b22cfd8a4b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, التصديق على معاهدة حظر الأسلحة النووية

ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها

01:12 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 01:58 GMT 30.10.2025)
© Fotolia / Kremldepallانفجار نووي
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© Fotolia / Kremldepall
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستبدأ على الفور.
وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".
اختبارات صاروخ كروز بوريفيستنيك النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
بقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
أمس, 11:56 GMT
وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".
وتابع: "نظرًا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية على الفور".
والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي في تعليقه على اختبار الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" المزود بمحرك نووي، إن موسكو وواشنطن "لا تلعبان ألعابًا بعضهما مع بعض"، مؤكدًا أن "أعظم غواصة نووية في العالم" التابعة للولايات المتحدة موجودة "قبالة السواحل الروسية".
يشار إلى أنه منذ عام 1996، يجري العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي انضمت إليها 187 دولة، بينما صادقت عليها 178 فقط. ولم تصادق كل من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل على المعاهدة بعد، بخلاف روسيا التي صادقت عليها عام 2000. ومع ذلك، التزمت الدول النووية طوعًا بعدم إجراء تجارب نووية.
وفي نوفمبر 2023، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يقضي بسحب تصديق روسيا على المعاهدة، وبررت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بالموقف "المعرقل" للولايات المتحدة تجاهها.
وفي أبريل 2024، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة للعودة إلى مسألة التصديق بمجرد أن تفعل واشنطن الشيء نفسه.
وفي مارس من العام الماضي، لم يستبعد بوتين أن تُجري روسيا تجارب نووية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك. وفي أوائل أكتوبر الجاري، أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن واشنطن "تجهّز منذ فترة طويلة بنيتها التحتية لتكون جاهزة لإجراء تجارب نووية".
