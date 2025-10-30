https://sarabic.ae/20251030/ترامب-وجهت-وزارة-الحرب-لبدء-اختبار-أسلحتنا-النووية-بسبب-قيام-دول-أخرى-باختبار-برامجها-1106541423.html

ترامب يأمر بإجراء تجارب نووية "على الفور" بسبب قيام دول أخرى باختبار برامجها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه أصدر تعليمات لوزارة الحرب ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى، مشيرًا... 30.10.2025

وقال ترامب في بيان: "الولايات المتحدة تمتلك عددًا من الأسلحة النووية أكثر من أي دولة أخرى، وقد تحقق ذلك بفضل التحديث الشامل للأسلحة خلال ولايتي الأولى. ورغم أنني كنت أكره القيام بذلك بسبب قوتها التدميرية الهائلة، لم يكن أمامي خيار آخر".وأضاف أن روسيا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثالثة "لكنها ستصل إلى مستوى متقارب خلال خمس سنوات".وتابع: "نظرًا لبرامج الاختبار التي تُجريها دول أخرى، فقد وجهتُ وزارة الحرب لبدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة. وستبدأ هذه العملية على الفور".والاثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي في تعليقه على اختبار الصاروخ الروسي "بوريفيستنيك" المزود بمحرك نووي، إن موسكو وواشنطن "لا تلعبان ألعابًا بعضهما مع بعض"، مؤكدًا أن "أعظم غواصة نووية في العالم" التابعة للولايات المتحدة موجودة "قبالة السواحل الروسية".يشار إلى أنه منذ عام 1996، يجري العمل بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي انضمت إليها 187 دولة، بينما صادقت عليها 178 فقط. ولم تصادق كل من الولايات المتحدة والصين وإسرائيل على المعاهدة بعد، بخلاف روسيا التي صادقت عليها عام 2000. ومع ذلك، التزمت الدول النووية طوعًا بعدم إجراء تجارب نووية.وفي نوفمبر 2023، وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا يقضي بسحب تصديق روسيا على المعاهدة، وبررت وزارة الخارجية الروسية الخطوة بالموقف "المعرقل" للولايات المتحدة تجاهها.وفي أبريل 2024، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو مستعدة للعودة إلى مسألة التصديق بمجرد أن تفعل واشنطن الشيء نفسه.وفي مارس من العام الماضي، لم يستبعد بوتين أن تُجري روسيا تجارب نووية إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك. وفي أوائل أكتوبر الجاري، أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن واشنطن "تجهّز منذ فترة طويلة بنيتها التحتية لتكون جاهزة لإجراء تجارب نووية".

