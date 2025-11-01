عربي
الكرملين: صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع
الكرملين: صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت أن صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع. 01.11.2025
03:33 GMT 01.11.2025
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت أن صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع.
وقال بيسكوف لـ"سبوتنيك": "إن هذا [صاروخ بوريفيستنيك] يمثل اختراقا مطلقا في كل من مجالي التكنولوجيا والدفاع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الكرملين: بوتين سيمنح جوائز حكومية لمطوري صاروخ "بوريفيستنيك" النووي
أمس, 04:30 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.
وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".
وقال بوتين:
"بينما يبدأ المفاعل النووي التقليدي العمل في غضون ساعات وأيام، يبدأ هذا المفاعل النووي (المُركّب في صاروخ بوريفيستنيك) العمل في غضون دقائق وثوانٍ، وهذا إنجازٌ هائل".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".
وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها، وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".
