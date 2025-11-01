https://sarabic.ae/20251101/الكرملين-صاروخ-بوريفيستنيك-يمثل-اختراقا-مطلقا-في-مجال-التكنولوجيا-والدفاع-1106617132.html

الكرملين: صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع

الكرملين: صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم السبت أن صاروخ "بوريفيستنيك" يمثل اختراقا مطلقا في مجال التكنولوجيا والدفاع. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T03:33+0000

2025-11-01T03:33+0000

2025-11-01T03:33+0000

الكرملين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106399256_0:0:2133:1200_1920x0_80_0_0_7fbeec80e268b38bd61d01d01afd2a7c.jpg

وقال بيسكوف لـ"سبوتنيك": "إن هذا [صاروخ بوريفيستنيك] يمثل اختراقا مطلقا في كل من مجالي التكنولوجيا والدفاع".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن أن صاروخ "بوريفيستنيك"، يتفرد بمزايا حربية وعملياتية خارقة، وفيه تكنولوجيا يمكن تطبيقها في المجال الحربي والعلمي.وأوضح بوتين، خلال زيارته للمستشفى العسكري المركزي في موسكو، أن "نظام الدفع النووي للصاروخ يُمكن إطلاقه في دقائق، بقوة تضاهي قوة مفاعل غواصة نووية، ولكن بحجم أقل بألف مرة".وقال بوتين:وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انتهاء التجارب على صاروخ "بوريفيستنيك"، الذي يعمل بمحرك نووي، موجهًا القوات الروسية لتحديد الطرق الممكنة لاستخدامه.وقال بوتين، خلال اجتماع مع قيادة مجموعة القوات المشتركة المشاركة في العملية العسكرية الخاصة: "هذا الأسبوع، أجرت القوات المسلحة الروسية مناورات للقوات الهجومية الاستراتيجية، حيث قامت خلالها بعمليات إطلاق تدريبية قتالية لجميع مكونات القوات النووية الاستراتيجية الروسية، بالإضافة إلى اختبار أسلحة متطورة".وتابع: "إن حداثة قواتنا المسلحة أو بالأحرى ردعنا النووي، في أعلى مستوياتها، وربما لا نبالغ إن قلنا إنها في مستوى أعلى من مستوى جميع الدول النووية على الأقل".

https://sarabic.ae/20251031/-الكرملين-بوتين-سيمنح-جوائز-حكومية-لمطوري-صاروخ-بوريفيستنيك-النووي-1106579692.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا