ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يوافق على إمداد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بأنهما رجلان قويان وذكيان ولا ينبغي العبث معهما. 03.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-03T06:21+0000
2025-11-03T06:21+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_0:0:1631:918_1920x0_80_0_0_1213672975d556d713b205696ec5403a.jpg
وقال ترامب: "كلاهما صارمان، وكلاهما ذكيان... وكلاهما قائدان قويان للغاية. لا يمكنك اللعب مع هؤلاء الأشخاص".وأوضح أنه يؤيد مثل هذه الرغبة، وأشار إلى أن "هذا أمر عظيم".وكما أوضح ترامب، أنه ليس هناك الكثير من الاتصالات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، "بسبب الغباء"، على حد قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أنّ الصراع في أوكرانيا هو حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.وأقرّ رئيس البيت الأبيض أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.كما أكد مجددًا على خطط بلاده لإجراء التجارب النووية.وأوضح ترامب أن "موسكو تُجري اختبارات على أنظمة إطلاق فقط، وليس على أسلحة نووية". ومع ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن روسيا والصين تُجريان مثل هذه الاختبارات، "لكنهما لا تُعلنان عنها"، بحسب زعمه.وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءاتٍ مناسبةً في حال انتهاك أي دولةٍ لحظر التجارب النووية. وأشار إلى أن واشنطن لم تُخطر موسكو بنيتها إجراء مثل هذه التجارب.وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانيةخبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
https://sarabic.ae/20251103/ترامب-يقول-إنه-لا-يفكر-جديا-في-إعطاء-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-1106670916.html
https://sarabic.ae/20251026/-لافروف-يؤكد-أن-مبادرة-عقد-لقاء-بين-بوتين-وترامب-لا-تزال-قائمة-1106418355.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103789479_160:0:1593:1075_1920x0_80_0_0_ea1e0e50413cb0726354be76afdfc5e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه

06:21 GMT 03.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بأنهما رجلان قويان وذكيان ولا ينبغي العبث معهما.
وقال ترامب: "كلاهما صارمان، وكلاهما ذكيان... وكلاهما قائدان قويان للغاية. لا يمكنك اللعب مع هؤلاء الأشخاص".

وتابع ترامب: "أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يريد أن يأتي ويتاجر معنا، ويحقق الكثير من المال للروس".

وأوضح أنه يؤيد مثل هذه الرغبة، وأشار إلى أن "هذا أمر عظيم".
وكما أوضح ترامب، أنه ليس هناك الكثير من الاتصالات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، "بسبب الغباء"، على حد قوله.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
ترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
01:26 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي أنّ الصراع في أوكرانيا هو حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأضاف: "هذه الحرب لم تكن لتحدث لو كنت رئيسًا... لقد كانت حرب جو بايدن، وليست حربي. لقد ورثت هذه الحرب الغبية".

وأقرّ رئيس البيت الأبيض أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "أعتقد أننا يجب أن نفعل شيئًا بشأن نزع السلاح النووي، وقد ناقشت هذا بالفعل مع الرئيس بوتين والرئيس شي".

كما أكد مجددًا على خطط بلاده لإجراء التجارب النووية.

وتابع: "علينا أن نرى كيف تسير الأمور. سبب حديثي عن الاختبارات هو أن روسيا أعلنت نيتها لإجرائها، وكوريا الشمالية تُجري اختباراتها باستمرار، وكذلك دول أخرى. نحن الدولة الوحيدة التي لا تُجري اختبارات. لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تُجري اختبارات".

وأوضح ترامب أن "موسكو تُجري اختبارات على أنظمة إطلاق فقط، وليس على أسلحة نووية". ومع ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن روسيا والصين تُجريان مثل هذه الاختبارات، "لكنهما لا تُعلنان عنها"، بحسب زعمه.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
لافروف يؤكد أن مبادرة عقد لقاء بين بوتين وترامب لا تزال قائمة
26 أكتوبر, 16:59 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.
وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءاتٍ مناسبةً في حال انتهاك أي دولةٍ لحظر التجارب النووية. وأشار إلى أن واشنطن لم تُخطر موسكو بنيتها إجراء مثل هذه التجارب.

كما تساءل عما يعنيه ترامب بالتجارب النووية في دول أخرى. وأشار بيسكوف إلى أنه "إذا كان يقصد اختبارات صاروخ كروز الروسي الأخير "بوريفيستنيك"، فلا يمكن اعتبارها نووية بأي حال من الأحوال". وأعرب عن أمله في أن يكون الرئيس الأمريكي قد أُبلغ بشكل صحيح باختباري "بوريفيستنيك" و"بوسايدون" تحت الماء.

وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.
في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.
مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانية
خبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала