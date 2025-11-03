https://sarabic.ae/20251103/ترامب-بوتين-زعيم-قوي-ولا-ينبغي-اللعب-معه-1106672766.html

ترامب: بوتين زعيم قوي ولا ينبغي اللعب معه

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، بأنهما رجلان قويان وذكيان ولا ينبغي العبث معهما. 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال ترامب: "كلاهما صارمان، وكلاهما ذكيان... وكلاهما قائدان قويان للغاية. لا يمكنك اللعب مع هؤلاء الأشخاص".وأوضح أنه يؤيد مثل هذه الرغبة، وأشار إلى أن "هذا أمر عظيم".وكما أوضح ترامب، أنه ليس هناك الكثير من الاتصالات التجارية بين روسيا والولايات المتحدة، "بسبب الغباء"، على حد قوله.وأكد الرئيس الأمريكي أنّ الصراع في أوكرانيا هو حرب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.وأقرّ رئيس البيت الأبيض أيضًا بامتلاك روسيا مخزونات ضخمة من الأسلحة النووية، وقال إنه ناقش نزع السلاح النووي مع روسيا والصين.كما أكد مجددًا على خطط بلاده لإجراء التجارب النووية.وأوضح ترامب أن "موسكو تُجري اختبارات على أنظمة إطلاق فقط، وليس على أسلحة نووية". ومع ذلك، أعرب ترامب عن رأيه بأن روسيا والصين تُجريان مثل هذه الاختبارات، "لكنهما لا تُعلنان عنها"، بحسب زعمه.وأعلن الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، أنه أمر بالبدء الفوري في تجارب الأسلحة النووية، وبرّر قراره بذكر دول أخرى يُزعم أنها تقوم بالمثل.وصرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو ستتخذ إجراءاتٍ مناسبةً في حال انتهاك أي دولةٍ لحظر التجارب النووية. وأشار إلى أن واشنطن لم تُخطر موسكو بنيتها إجراء مثل هذه التجارب.وفُتح باب التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1966. وبينما انضمت إليها 187 دولة، لم تُصدّق عليها سوى 178 دولة، بما فيها روسيا. ولم تُصدّق عليها بعد الولايات المتحدة والصين وإسرائيل. ومع ذلك، التزمت الدول الحائزة للأسلحة النووية طواعيةً بعدم إجراء أي تجارب.في عام 2023، انسحبت روسيا من تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يعود إلى موقف الولايات المتحدة المعرقل، التي لم تبذل أي جهد للتصديق على المعاهدة منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن موسكو مستعدة لإعادة النظر في هذه المسألة حالما تحذو واشنطن حذوها.مصدر دبلوماسي روسي: موسكو تواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن التسوية الأوكرانيةخبير أمريكي: لا يوجد مجال تقني عسكري واحد يتفوق فيه الغرب على روسيا

