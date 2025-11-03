https://sarabic.ae/20251103/ترامب-يقول-إنه-لا-يفكر-جديا-في-إعطاء-صواريخ-توماهوك-إلى-أوكرانيا-1106670916.html
ترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
ترامب يقول إنه لا يفكر جديا في إعطاء صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأنه لا يفكر في تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك". 03.11.2025
واشنطن –سبوتنيك. وقال ترامب لدى سؤاله عما إذا كان سيرسل الصواريخ إلى كييف: "لا، ليس جديًا".وذكر الرئيس الأمريكي، بأنه لا يشارك في المداولات الأوروبية المتعلقة بإمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمّدة.وقال ترامب للصحفيين، في تصريحات نقلها البيت الأبيض عبر بث صوتي، "أنا لا أشارك في هذه المناقشات".وردًا على سؤال حول ما يمكن أن يكون "القشة الأخيرة" التي قد تجعله يعتبر أن القيادة الروسية غير مستعدة للتسوية، قال الرئيس الأمريكي: "لا توجد قشة أخيرة. أحيانًا يجب أن تدعهم يتقاتلون قليلًا حتى يفرغوا ما بداخلهم."
