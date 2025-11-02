https://sarabic.ae/20251102/ترامب-مداهمات-الهجرة-لم-تكن-كافية-بسبب-قيود-القضاة-الليبراليين-1106670748.html
ترامب: مداهمات الهجرة لم تكن كافية بسبب قيود القضاة الليبراليين
سبوتنيك عربي
2025-11-02T23:30+0000
2025-11-02T23:30+0000
2025-11-02T23:52+0000
العالم
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
العالم, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: مداهمات الهجرة لم تكن كافية بسبب قيود القضاة الليبراليين
23:30 GMT 02.11.2025 (تم التحديث: 23:52 GMT 02.11.2025)
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مداهمات وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) التي استهدفت المهاجرين غير الشرعيين "لم تذهب بعيداً بما يكفي"، معتبراً أن الوكالة كانت مقيدة بقرارات القضاة الليبراليين الذين عيّنهم الرئيسان السابقان جو بايدن وباراك أوباما.
وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع شبكة CBS News، أنه لا يعارض الأساليب الصارمة التي تتبعها وكالة الهجرة والجمارك، مؤكداً أن "هؤلاء الأشخاص يجب إخراجهم" من البلاد.
وعند سؤاله عمّا إذا كان ينوي ترحيل المهاجرين الذين لا يملكون سجلاً إجرامياً، أوضح ترامب أن السياسة الحالية تنص على ترحيل كل من دخل البلاد بطريقة غير قانونية، لكنه أشار إلى أنه في حال أبدى بعضهم رغبة في المغادرة والعودة بطريقة قانونية، فستعمل الإدارة على تسهيل عودتهم الشرعية.
وكانت أمريكا قد أعلنت، في مارس/آذار الماضي، عن إنهائها الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، مانحة إياهم مهلة أسابيع لمغادرة البلاد.
وتتماشى الخطوة الجديدة مع تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد، والحد من الهجرة، خاصة من دول أمريكا اللاتينية.
ويؤثر هذا القرار الذي صدر، في مارس الماضي، على نحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، الذين دخلوا أمريكا بموجب برنامج أطلقه الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قبل توسيعه في يناير/ كانون الثاني 2023.
وبحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن هؤلاء المهاجرين سيفقدون حمايتهم القانونية بعد 30 يوما من نشر القرار في السجل الفيدرالي، ما يعني أن عليهم مغادرة البلاد بحلول 24 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يحصلوا على وضع هجرة بديل، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
من جانبها، دعت منظمة "Welcome.US"، التي تدعم طالبي اللجوء، المتضررين إلى طلب المشورة القانونية فورا.
وكان برنامج "CHNV" الذي أُعلن عنه في يناير 2023، قد سمح بدخول 30 ألف مهاجر شهريا من الدول الأربع لمدة عامين، بهدف توفير مسار "آمن وإنساني" لتخفيف الضغط على الحدود، لكن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أكدت أن البرنامج مؤقت بطبيعته ولا يمنح حق الإقامة الدائمة.
يأتي هذا القرار في ظل تصعيد ترامب لسياسات الهجرة، إذ استخدم منتصف مارس الماضي، تشريعا نادرا من حقبة الحرب لنقل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي، يُعتقد أنهم ينتمون لعصابات، إلى السلفادور
، التي عرضت احتجازهم مقابل رسوم.