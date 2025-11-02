أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:34 GMT
26 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
12:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:41 GMT
18 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب

06:06 GMT 02.11.2025
© AP Photo / Erin Hooleyالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
أفاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن "شؤون البلاد تتدهور في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، وأن الناس العاديين يزدادون فقرًا، وأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي تزداد ثراءً، وأنه ينشر صورًا ساخرة لصرف انتباه الناس عن مشاكلهم"، وفق تعبيره.
وقال أوباما، متحدثًا في نيوجيرسي لدعم مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية: "كل هذا الهراء، الذي نراه في الأخبار كل يوم، والتصريحات الفاضحة، ونظريات المؤامرة، ومقاطع الفيديو الغريبة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي تاجًا ويُسقط البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة، كل هذا مصمم لصرف انتباهكم عن حقيقة أن وضعكم لم يتحسن" .

وبحسب الرئيس الأمريكي الأسبق، فإن كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، "يشبه عيد الهالوين".

وأضاف: "لكن لا توجد إلا مقالب بلا حلوى. ليس الأمر أننا لم نتوقع حدوث ذلك. لكنني أعترف، إنه أسوأ مما توقعت".

ووفقا لأوباما، فإن الناس صوتوا لترامب لأنهم كانوا مستائين بشأن الاقتصاد، وأن الأمر ازداد سوءا.

وأضاف: "هل الاقتصاد في وضع أفضل بالنسبة لك؟ لأنه بالتأكيد في وضع أفضل بالنسبة لترامب وعائلته".
واتهم أوباما، ترامب بـ"استخدام وزارة العدل ضد المعارضين السياسيين ونشر القوات في المدن لمحاربة تهديد غير موجود"، وحذّر من أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تتضاعف ثلاث مرات في السعر.
ثم انتقد أوباما، الرئيس ترامب لهدمه الجناح الشرقي في البيت الأبيض، لـ"إفساح المجال لتشييد قاعة الرقص الجديدة".

وقال أوباما للحشد: "لقد ركّز (ترامب) على قضايا حاسمة، مثل رصف حديقة الورود حتى لا تتسخ أحذية الناس بالطين، وتذهيب المكتب البيضاوي، وبناء قاعة رقص بقيمة 300 مليون دولار".

وعلى خلفية الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع بالمدن الأمريكية تحت شعار "لا ملوك"، نشر ترامب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو استفزازيًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر وهو يرتدي زي ملك ويلقي البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة.
ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
