أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب

أفاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن "شؤون البلاد تتدهور في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، وأن الناس العاديين يزدادون فقرًا، وأن الدائرة المقربة من... 02.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال أوباما، متحدثًا في نيوجيرسي لدعم مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية: "كل هذا الهراء، الذي نراه في الأخبار كل يوم، والتصريحات الفاضحة، ونظريات المؤامرة، ومقاطع الفيديو الغريبة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي تاجًا ويُسقط البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة، كل هذا مصمم لصرف انتباهكم عن حقيقة أن وضعكم لم يتحسن" .وأضاف: "لكن لا توجد إلا مقالب بلا حلوى. ليس الأمر أننا لم نتوقع حدوث ذلك. لكنني أعترف، إنه أسوأ مما توقعت".وأضاف: "هل الاقتصاد في وضع أفضل بالنسبة لك؟ لأنه بالتأكيد في وضع أفضل بالنسبة لترامب وعائلته".واتهم أوباما، ترامب بـ"استخدام وزارة العدل ضد المعارضين السياسيين ونشر القوات في المدن لمحاربة تهديد غير موجود"، وحذّر من أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تتضاعف ثلاث مرات في السعر.ثم انتقد أوباما، الرئيس ترامب لهدمه الجناح الشرقي في البيت الأبيض، لـ"إفساح المجال لتشييد قاعة الرقص الجديدة".وعلى خلفية الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع بالمدن الأمريكية تحت شعار "لا ملوك"، نشر ترامب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو استفزازيًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر وهو يرتدي زي ملك ويلقي البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة.ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو

