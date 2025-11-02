https://sarabic.ae/20251102/أوباما-الأمور-في-الولايات-المتحدة-تزداد-سوءا-في-عهد-ترامب-1106653133.html
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب
أفاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن "شؤون البلاد تتدهور في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، وأن الناس العاديين يزدادون فقرًا، وأن الدائرة المقربة من... 02.11.2025
وقال أوباما، متحدثًا في نيوجيرسي لدعم مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية: "كل هذا الهراء، الذي نراه في الأخبار كل يوم، والتصريحات الفاضحة، ونظريات المؤامرة، ومقاطع الفيديو الغريبة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي تاجًا ويُسقط البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة، كل هذا مصمم لصرف انتباهكم عن حقيقة أن وضعكم لم يتحسن" .وأضاف: "لكن لا توجد إلا مقالب بلا حلوى. ليس الأمر أننا لم نتوقع حدوث ذلك. لكنني أعترف، إنه أسوأ مما توقعت".وأضاف: "هل الاقتصاد في وضع أفضل بالنسبة لك؟ لأنه بالتأكيد في وضع أفضل بالنسبة لترامب وعائلته".واتهم أوباما، ترامب بـ"استخدام وزارة العدل ضد المعارضين السياسيين ونشر القوات في المدن لمحاربة تهديد غير موجود"، وحذّر من أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تتضاعف ثلاث مرات في السعر.ثم انتقد أوباما، الرئيس ترامب لهدمه الجناح الشرقي في البيت الأبيض، لـ"إفساح المجال لتشييد قاعة الرقص الجديدة".وعلى خلفية الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع بالمدن الأمريكية تحت شعار "لا ملوك"، نشر ترامب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو استفزازيًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر وهو يرتدي زي ملك ويلقي البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة.ترامب يشارك في رقصة ترحيبية لدى وصوله إلى ماليزيا... فيديو
أوباما: الأمور في الولايات المتحدة تزداد سوءا في عهد ترامب
أفاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن "شؤون البلاد تتدهور في ظل إدارة دونالد ترامب الحالية، وأن الناس العاديين يزدادون فقرًا، وأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي تزداد ثراءً، وأنه ينشر صورًا ساخرة لصرف انتباه الناس عن مشاكلهم"، وفق تعبيره.
وقال أوباما، متحدثًا في نيوجيرسي لدعم مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب حاكم الولاية: "كل هذا الهراء، الذي نراه في الأخبار كل يوم، والتصريحات الفاضحة، ونظريات المؤامرة، ومقاطع الفيديو الغريبة لرئيس الولايات المتحدة وهو يرتدي تاجًا ويُسقط البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة، كل هذا مصمم لصرف انتباهكم عن حقيقة أن وضعكم لم يتحسن" .
وبحسب الرئيس الأمريكي الأسبق، فإن كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، "يشبه عيد الهالوين".
وأضاف: "لكن لا توجد إلا مقالب بلا حلوى. ليس الأمر أننا لم نتوقع حدوث ذلك. لكنني أعترف، إنه أسوأ مما توقعت".
ووفقا لأوباما، فإن الناس صوتوا لترامب لأنهم كانوا مستائين بشأن الاقتصاد، وأن الأمر ازداد سوءا.
وأضاف: "هل الاقتصاد في وضع أفضل بالنسبة لك؟ لأنه بالتأكيد في وضع أفضل بالنسبة لترامب وعائلته".
واتهم أوباما، ترامب بـ"استخدام وزارة العدل ضد المعارضين السياسيين ونشر القوات في المدن لمحاربة تهديد غير موجود"، وحذّر من أن الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تتضاعف ثلاث مرات في السعر.
ثم انتقد أوباما، الرئيس ترامب لهدمه الجناح الشرقي في البيت الأبيض، لـ"إفساح المجال لتشييد قاعة الرقص الجديدة".
وقال أوباما للحشد: "لقد ركّز (ترامب) على قضايا حاسمة، مثل رصف حديقة الورود حتى لا تتسخ أحذية الناس بالطين، وتذهيب المكتب البيضاوي، وبناء قاعة رقص بقيمة 300 مليون دولار".
وعلى خلفية الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع بالمدن الأمريكية تحت شعار "لا ملوك"، نشر ترامب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقطع فيديو استفزازيًا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر وهو يرتدي زي ملك ويلقي البراز على المتظاهرين من طائرة مقاتلة.