https://sarabic.ae/20251031/هدية-من-ترامب-تسبب-أرقا-لستارمر-1106586812.html

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

سبوتنيك عربي

دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثمن الاحتفاظ بقلادة شخصية أهداها إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما بقيت هدايا أخرى تلقاها هو وزوجته محفوظة في مقر... 31.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-31T08:47+0000

2025-10-31T08:47+0000

2025-10-31T08:47+0000

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ستارمر تلقى القلادة إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من ترامب، فيما حصلت زوجته فيكتوريا على زوج من أحذية رعاة البقر، وذلك خلال استضافة الزوجين لترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وكان ستارمر قد أهدى ترامب صندوقاً وزارياً أحمر تقليدياً، فيما تلقت السيدة الأولى السابقة وشاحاً حريرياً. وتنص القواعد الحكومية على إعلان أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً (نحو 184 دولاراً أمريكياً)، مع خيار تسليمها للوزارة أو دفع الفرق فوق الحد المسموح للاحتفاظ بها. يشار إلى أن ستارمر وزوجته فيكتوريا قد استضافا ترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي.

https://sarabic.ae/20250916/إعلام-ترامب-لن-يثير-خلافاته-مع-ستارمر-خلال-زيارته-إلى-بريطانيا-1104888685.html

https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن