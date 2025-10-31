هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251031/هدية-من-ترامب-تسبب-أرقا-لستارمر-1106586812.html
هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر
هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر
سبوتنيك عربي
دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثمن الاحتفاظ بقلادة شخصية أهداها إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما بقيت هدايا أخرى تلقاها هو وزوجته محفوظة في مقر... 31.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-31T08:47+0000
2025-10-31T08:47+0000
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ستارمر تلقى القلادة إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من ترامب، فيما حصلت زوجته فيكتوريا على زوج من أحذية رعاة البقر، وذلك خلال استضافة الزوجين لترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية. وكان ستارمر قد أهدى ترامب صندوقاً وزارياً أحمر تقليدياً، فيما تلقت السيدة الأولى السابقة وشاحاً حريرياً. وتنص القواعد الحكومية على إعلان أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً (نحو 184 دولاراً أمريكياً)، مع خيار تسليمها للوزارة أو دفع الفرق فوق الحد المسموح للاحتفاظ بها. يشار إلى أن ستارمر وزوجته فيكتوريا قد استضافا ترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي.
https://sarabic.ae/20250916/إعلام-ترامب-لن-يثير-خلافاته-مع-ستارمر-خلال-زيارته-إلى-بريطانيا-1104888685.html
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_a8bb1d4df5f1d1e5e6a3b55c980409e5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

هدية من ترامب تسبب أرقا لستارمر

08:47 GMT 31.10.2025
© AP Photo / Leon Nealرئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Leon Neal
تابعنا عبر
دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثمن الاحتفاظ بقلادة شخصية أهداها إياه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما بقيت هدايا أخرى تلقاها هو وزوجته محفوظة في مقر رئاسة الوزراء.
وكشفت بيانات رسمية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن ستارمر تلقى القلادة إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من ترامب، فيما حصلت زوجته فيكتوريا على زوج من أحذية رعاة البقر، وذلك خلال استضافة الزوجين لترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي، وفقا لوسائل إعلام بريطانية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
إعلام: ترامب لن يثير خلافاته مع ستارمر خلال زيارته المرتقبة إلى بريطانيا
16 سبتمبر, 01:20 GMT

ووفقا لوكالة أنباء بريطانية، دفع ستارمر قيمة القلادة فقط للاحتفاظ بها شخصياً، دون الكشف عن المبلغ، بينما ظلت الهدايا الأخرى ملكاً للحكومة في 10 داونينغ ستريت.

وكان ستارمر قد أهدى ترامب صندوقاً وزارياً أحمر تقليدياً، فيما تلقت السيدة الأولى السابقة وشاحاً حريرياً.
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستارمر يعلن عزمه لقاء ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة "اتفاق بشأن أوكرانيا"
17 فبراير, 02:54 GMT
وتنص القواعد الحكومية على إعلان أي هدية تتجاوز قيمتها 140 جنيهاً إسترلينياً (نحو 184 دولاراً أمريكياً)، مع خيار تسليمها للوزارة أو دفع الفرق فوق الحد المسموح للاحتفاظ بها.
يشار إلى أن ستارمر وزوجته فيكتوريا قد استضافا ترامب وزوجته ميلانيا في منتجع تشيكرز الريفي في سبتمبر/أيلول الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала