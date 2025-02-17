https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html

ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا

ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، أنه ينوي لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-17T02:54+0000

2025-02-17T02:54+0000

2025-02-17T02:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

بريطانيا

روسيا

أخبار أوكرانيا

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

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القاهرة – سبوتنيك. وقال ستارمر في مقال رأي نشرته وسائل إعلام بريطانية: "سألتقي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في الأيام المقبلة وسأعمل معه ومع جميع شركائنا في مجموعة السبع للمساعدة في تأمين الصفقة القوية التي نحتاجها".وتابع: "أنا متجه إلى باريس برسالة واضحة للغاية لأصدقائنا الأوروبيين. يتعين علينا أن نظهر أننا جادون حقًا بشأن دفاعنا وتحمل أعبائنا. لقد تحدثنا عن هذا لفترة طويلة جدًا - وترامب محق في المطالبة بأن نواصل ذلك".ولفت إلى أن على "الدول الأوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي، وتولي دور أكبر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.من جانب آخر، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأنه من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين يريد السلام".وأضاف "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة، أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

https://sarabic.ae/20250216/ترامب-روسيا-قوية-هزمت-هتلر-ونابليون-والرئيس-بوتين-يريد-إنهاء-الحرب-قريبا-1097845233.html

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