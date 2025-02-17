ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
21 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إيران ولبنان يتواصلان بشأن مشكلات رحلات الطيران بينهما
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
18:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
خطة مصرية لإعمار غزة بدون تهجير هل تكون بديلا لمشروع ترامب
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ترامب يصر على خطته بتهجير سكان غزة خلال لقائه ملك الأردن في البيت الأبيض
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250217/ستارمر-يقول-إنه-سيلتقي-ترامب-في-الأيام-المقبلة-لمناقشة-اتفاق-أوكرانيا-1097845762.html
ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا
ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، أنه ينوي لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني،... 17.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-17T02:54+0000
2025-02-17T02:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
روسيا
أخبار أوكرانيا
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_179ea4d17ee34062dbd22fa5ed09727f.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وقال ستارمر في مقال رأي نشرته وسائل إعلام بريطانية: "سألتقي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في الأيام المقبلة وسأعمل معه ومع جميع شركائنا في مجموعة السبع للمساعدة في تأمين الصفقة القوية التي نحتاجها".وتابع: "أنا متجه إلى باريس برسالة واضحة للغاية لأصدقائنا الأوروبيين. يتعين علينا أن نظهر أننا جادون حقًا بشأن دفاعنا وتحمل أعبائنا. لقد تحدثنا عن هذا لفترة طويلة جدًا - وترامب محق في المطالبة بأن نواصل ذلك".ولفت إلى أن على "الدول الأوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي، وتولي دور أكبر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.من جانب آخر، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأنه من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين يريد السلام".وأضاف "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة، أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sarabic.ae/20250216/ترامب-روسيا-قوية-هزمت-هتلر-ونابليون-والرئيس-بوتين-يريد-إنهاء-الحرب-قريبا-1097845233.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093384163_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8df9b77706032d6159b02b0c7776c292.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ستارمر يقول إنه سيلتقي ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق أوكرانيا

02:54 GMT 17.02.2025
© Benjamin Cremelرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2025
© Benjamin Cremel
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الاثنين، أنه ينوي لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة اتفاق لإنهاء الصراع الأوكراني، وخاصة الضمانات الأمنية لكييف.
القاهرة – سبوتنيك. وقال ستارمر في مقال رأي نشرته وسائل إعلام بريطانية: "سألتقي الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب في الأيام المقبلة وسأعمل معه ومع جميع شركائنا في مجموعة السبع للمساعدة في تأمين الصفقة القوية التي نحتاجها".

وأضاف أن "السلام لا يمكن أن يأتي بأي ثمن"، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا يجب أن تكون على طاولة المفاوضات".

وتابع: "أنا متجه إلى باريس برسالة واضحة للغاية لأصدقائنا الأوروبيين. يتعين علينا أن نظهر أننا جادون حقًا بشأن دفاعنا وتحمل أعبائنا. لقد تحدثنا عن هذا لفترة طويلة جدًا - وترامب محق في المطالبة بأن نواصل ذلك".
ولفت إلى أن على "الدول الأوروبية زيادة الإنفاق الدفاعي، وتولي دور أكبر في حلف شمال الأطلسي (ناتو)".
وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب محادثة هاتفية، ناقشا خلالها تسوية الوضع في أوكرانيا، كما اتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية، بما في ذلك تنظيم اجتماع شخصي.
من جانب آخر، أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، بأنه من المقرر أن تعقد روسيا والولايات المتحدة محادثات بشأن أوكرانيا يوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد الرئيس بوتين الحاجة لاجتثاث جذور المشكلة المسببة للصراع، ووافق ترامب الرأي إزاء إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد من خلال المفاوضات السلمية".
بدوره، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وكتب ترامب، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، "تحدثت للتو مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وكانت المحادثة جيدة للغاية، وهو مثل الرئيس [الروسي فلاديمير] بوتين يريد السلام".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: روسيا قوية هزمت هتلر ونابليون والرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب قريبا.. فيديو
أمس, 23:23 GMT
وأضاف "ناقشنا عدة أمور تتعلق بالحرب.. لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة التي تسببت في موت ودمار هائلين وغير ضروريين على الإطلاق".
وكان ترامب قد صرح في مناسبات عديدة، أنه يستطيع حل الصراع في أوكرانيا في يوم واحد، حتى قبل توليه منصبه.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بوقت سابق، بأن ترامب أصدر تعليمات لمبعوثه الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، بالسعي إلى إنهاء الصراع الأوكراني خلال مدة 100 يوم.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي تتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала