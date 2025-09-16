https://sarabic.ae/20250916/إعلام-ترامب-لن-يثير-خلافاته-مع-ستارمر-خلال-زيارته-إلى-بريطانيا-1104888685.html
إعلام: ترامب لن يثير خلافاته مع ستارمر خلال زيارته إلى بريطانيا
إعلام: ترامب لن يثير خلافاته مع ستارمر خلال زيارته إلى بريطانيا
أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم الضغط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارته المرتقبة إلى لندن. 16.09.2025, سبوتنيك عربي
ويواجه ستارمر أزمة سياسية داخلية، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أن برنامج زيارة الرئيس الأمريكي إلى لندن سيقتصر على فعاليات بروتوكولية، تشمل استعراضا عسكريا.ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن ترامب لا يخطط لإثارة خلافاته مع ستارمر بشأن بعض الملفات.لكن المصدر نفسه، أشار إلى أن سلوك ترامب لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتغير في أي لحظة.ومن المقرر أن يصل ترامب إلى بريطانيا مساء الثلاثاء، في ثاني زيارة رسمية له بعد زيارته الأولى عام 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى.
