"بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
"بوريفيستنيك" و"بوسويدون" فخر الصناعة النووية الروسية- الاستخبارات الخارجية
روسيا, أخبار روسيا اليوم
04:37 GMT 04.11.2025
صرح سيرغي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، خلال كلمة ألقاها في مقر شركة "روساتوم"، أن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح، الذي يعمل بالطاقة النووية، وطوربيد "بوسيدون"، مدعاة للفخر والإعجاب بالصناعة النووية الروسية.
وقدّم ناريشكين إلى المدير العام لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشوف، خلال اجتماع تم عقده في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتم نشره اليوم الثلاثاء، وثائق أرشيفية رفعت عنها السرية حديثا من جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، حول تاريخ المشروع النووي السوفييتي.
ويتزامن رفع السرية عن المشروع النووي السوفييتي مع الذكرى الثمانين لتأسيس الصناعة النووية الروسية.
وقال ناريشكين: "نحن ندرك حجم وأهمية المهام التي تنجزونها، سواء في روسيا أو في الخارج، نُعجب بنجاحاتكم وإنجازاتكم، وبالطبع، نشاهد ونسمع بفخر وإعجاب الإنجازات التي تعرّف عليها العالم، الأسبوع الماضي، أقصد "بوريفيستنيك" و"بوسيدون".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اكتمال اختبارات صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي غير محدود المدى.
وأفاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، للرئيس الروسي، بأن صاروخ "بوريفيستنيك" المجنح النووي أظهر قدرته العالية على تجاوز منظومات الدفاع الصاروخي والجوي.
وأشار إلى أن الصاروخ المجنح أكمل رحلة تجريبية لمسافة 14000 كيلومتر.
كما أعلن الرئيس الروسي أن روسيا اختبرت طوربيد "بوسيدون"، وكان بوتين قد أعلن لأول مرة عن تطوير طوربيدات "بوسيدون"، التي تعمل بالطاقة النووية، في خطابه أمام مجلس الفيدرالية الروسي عام 2018. وذكر أنه يمكن تسليحه بالذخائر التقليدية والنووية، ما يسمح له بضرب مجموعة واسعة من الأهداف، بما في ذلك مجموعات حاملات الطائرات والتحصينات الساحلية والبنية التحتية.
