https://sarabic.ae/20251029/الكرملين-بوسيدون-خطوة-جديدة-في-مجال-الأمن-القومي-الروسي--عاجل-1106526877.html
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن غواصة "بوسيدون" تمثل نقلة نوعية في مجال الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى تقنيات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-29T14:32+0000
2025-10-29T14:32+0000
2025-10-29T14:59+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه (بوسيدون) تقنية جديدة كليا، وخطوة جديدة في ضمان أمن بلدنا، ومن المحتمل أن يشكل تقنية ثورية جديدة كليا، يمكن استخدامها في اقتصاد بلدنا للأغراض السلمية. وهذا، في الواقع، هو التأثير المزدوج لهذه الاختبارات الناجحة".وأكد بيسكوف أن التصريحات الصادرة من أوروبا تظهر مدى أهمية "أوريشنيك" بالنسبة لروسيا.وأوضح بيسكوف أن روسيا ترغب بالتفاوض مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكن وفقا لمصالحها، قائلا: "كيف يمكننا التفاوض مع دونالد ترامب؟ بناء على مصالحنا الخاصة، بناء على مصالحنا الوطنية الروسية. هذا ما يفعله رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".وتابع: "لا أعتقد أن روسيا وحلفاءها في بيلاروسيا يمكنهم أن يشعروا غدا بالأمان الكامل. يكفي الاستماع فقط إلى ما يصدر من تصريحات من عواصم دول البلطيق، وبولندا، وباريس، ولندن، لتتضح الصورة تماما".وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل أنه في المستقبل المنظور سوف يتخلى الأوروبيون عن تطلعاتهم المعادية لروسيا وطموحاتهم العسكرية، وأن هذه الهستيريا العسكرية سوف تختفي بطريقة أو بأخرى".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".وأكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، مشيرا إلى أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة قريبا، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسكبقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"
https://sarabic.ae/20251029/بقوة-غواصة-نووية-ويستخدم-في-القمر-بوتين-يكشف-عن-ميزة-مهمة-في-صاروخ-بوريفيستنيك-1106515705.html
https://sarabic.ae/20251028/بيلاروسيا-تكشف-عن-موعد-وضع-أوريشنيك-في-الخدمة-القتالية--1106494132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, سلاح روسيا
الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي
14:32 GMT 29.10.2025 (تم التحديث: 14:59 GMT 29.10.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن غواصة "بوسيدون" تمثل نقلة نوعية في مجال الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى تقنيات يمكن استخدامها في اقتصاد البلاد.
وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه (بوسيدون) تقنية جديدة كليا، وخطوة جديدة في ضمان أمن بلدنا، ومن المحتمل أن يشكل تقنية ثورية جديدة كليا، يمكن استخدامها في اقتصاد بلدنا للأغراض السلمية. وهذا، في الواقع، هو التأثير المزدوج لهذه الاختبارات الناجحة".
وأضاف: "جميع اختبارات هذه الأسلحة المتقدمة تتم مع الالتزام الصارم بجميع القواعد الدولية والاتفاقيات الثنائية، وبما يتوافق مع جميع قواعد الإخطار".
وأكد بيسكوف أن التصريحات الصادرة من أوروبا تظهر مدى أهمية "أوريشنيك" بالنسبة لروسيا.
وأوضح بيسكوف أن روسيا ترغب بالتفاوض مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكن وفقا لمصالحها، قائلا: "كيف يمكننا التفاوض مع دونالد ترامب؟ بناء على مصالحنا الخاصة، بناء على مصالحنا الوطنية الروسية. هذا ما يفعله رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال الصحفيين حول رد الكرملين على تصريح الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بأن مينسك قد تعلق نشر منظومة صواريخ "أوريشنيك": "إذا لم يكن هناك تهديد قادم من أوروبا، فمن الطبيعي ألا تكون هناك حاجة إلى تدابير وقائية إضافية".
وتابع: "لا أعتقد أن روسيا وحلفاءها في بيلاروسيا يمكنهم أن يشعروا غدا بالأمان الكامل. يكفي الاستماع فقط إلى ما يصدر من تصريحات من عواصم دول البلطيق، وبولندا، وباريس، ولندن، لتتضح الصورة تماما".
وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل أنه في المستقبل المنظور سوف يتخلى الأوروبيون عن تطلعاتهم المعادية لروسيا وطموحاتهم العسكرية، وأن هذه الهستيريا العسكرية سوف تختفي بطريقة أو بأخرى".
وأكد بيسكوف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى بصدق إلى حل النزاع حول أوكرانيا، وأن موسكو تنظر إلى ذلك بإيجابية، وقال: "إنه (ترامب) يسعى بصدق إلى حل النزاع حول أوكرانيا، وهو أمر يحظى عادة بإيجابية بالغة في موسكو، بما في ذلك رئيسنا بوتين".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر
، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".
وأكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"
، مشيرا إلى أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة قريبا، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".