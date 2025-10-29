https://sarabic.ae/20251029/الكرملين-بوسيدون-خطوة-جديدة-في-مجال-الأمن-القومي-الروسي--عاجل-1106526877.html

الكرملين: "بوسيدون" خطوة جديدة في مجال الأمن القومي الروسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن غواصة "بوسيدون" تمثل نقلة نوعية في مجال الأمن القومي الروسي، بالإضافة إلى تقنيات... 29.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "إنه (بوسيدون) تقنية جديدة كليا، وخطوة جديدة في ضمان أمن بلدنا، ومن المحتمل أن يشكل تقنية ثورية جديدة كليا، يمكن استخدامها في اقتصاد بلدنا للأغراض السلمية. وهذا، في الواقع، هو التأثير المزدوج لهذه الاختبارات الناجحة".وأكد بيسكوف أن التصريحات الصادرة من أوروبا تظهر مدى أهمية "أوريشنيك" بالنسبة لروسيا.وأوضح بيسكوف أن روسيا ترغب بالتفاوض مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكن وفقا لمصالحها، قائلا: "كيف يمكننا التفاوض مع دونالد ترامب؟ بناء على مصالحنا الخاصة، بناء على مصالحنا الوطنية الروسية. هذا ما يفعله رئيسنا (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)".وتابع: "لا أعتقد أن روسيا وحلفاءها في بيلاروسيا يمكنهم أن يشعروا غدا بالأمان الكامل. يكفي الاستماع فقط إلى ما يصدر من تصريحات من عواصم دول البلطيق، وبولندا، وباريس، ولندن، لتتضح الصورة تماما".وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل أنه في المستقبل المنظور سوف يتخلى الأوروبيون عن تطلعاتهم المعادية لروسيا وطموحاتهم العسكرية، وأن هذه الهستيريا العسكرية سوف تختفي بطريقة أو بأخرى".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اختبار مركبة "بوسيدون" النووية بالنجاح الباهر، قائلا: "للمرة الأولى تمكننا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة".وأكد بوتين أن قوة جهاز "بوسيدون" أكبر بكثير من قوة "سارمات"، مشيرا إلى أن صاروخ "سارمات" سيدخل الخدمة قريبا، قائلا: "لا يوجد مثيل لـ"بوسيدون" في العالم من حيث السرعة أو العمق ومن غير المرجح أن يظهر في المستقبل القريب، وأن اعتراض "بوسيدون" هو أمر مستحيل".بوتين: قواتنا تحاصر العدو في كوبيانسك وكراسنوأرميسكبقوة غواصة نووية ويستخدم في القمر... بوتين يكشف عن ميزة مهمة في صاروخ "بوريفيستنيك"

