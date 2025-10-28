https://sarabic.ae/20251028/بيلاروسيا-تكشف-عن-موعد-وضع-أوريشنيك-في-الخدمة-القتالية--1106494132.html
بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية
بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك ستضع نظام "أوريشنيك" الصاروخي في الخدمة القتالية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T19:05+0000
2025-10-28T19:05+0000
2025-10-28T19:05+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579151_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_ffd30cfea72af662397ea06fa5aba67b.jpg
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت: "تلقى الرئيس (ألكسندر لوكاشينكو) اليوم تقريرا من الجيش حول هذه المسألة. وأكد العسكريون أن ذلك سيتم في ديسمبر".يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن نجاح اختبار صاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وشنت روسيا في 21 نوفمبر من العام الماضي هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، مختبرة بذلك نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى.في نهاية عام 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام أوريشنيك، على الأراضي البيلاروسية. وأجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعتقد أن ذلك ممكن في النصف الثاني من عام 2025.في أوائل أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي بدء إنتاج هذا النظام، حيث دخل أول نموذج منه الخدمة رسميا. ومن المرجح الانتهاء من تسليم النظام إلى بيلاروسيا هذا العام، وقد اختار المتخصصون بالفعل مواقع التركيب.لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نوويةالكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
https://sarabic.ae/20251028/لوكاشينكو-بيلاروسيا-وروسيا-لا-تنويان-مهاجمة-أوروبا-1106472252.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579151_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_9620d12ef4e71e8db80662d3928b9d17.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية
أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك ستضع نظام "أوريشنيك" الصاروخي في الخدمة القتالية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت: "تلقى الرئيس (ألكسندر لوكاشينكو) اليوم تقريرا من الجيش حول هذه المسألة. وأكد العسكريون أن ذلك سيتم في ديسمبر".
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن نجاح اختبار صاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وشنت روسيا في 21 نوفمبر من العام الماضي هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، مختبرة بذلك نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى.
في نهاية عام 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر أحدث الأسلحة الروسية
، بما في ذلك نظام أوريشنيك، على الأراضي البيلاروسية. وأجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعتقد أن ذلك ممكن في النصف الثاني من عام 2025.
في أوائل أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي بدء إنتاج هذا النظام، حيث دخل أول نموذج منه الخدمة رسميا. ومن المرجح الانتهاء من تسليم النظام إلى بيلاروسيا هذا العام، وقد اختار المتخصصون بالفعل مواقع التركيب.