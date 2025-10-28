بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية
بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك ستضع نظام "أوريشنيك" الصاروخي في الخدمة القتالية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت: "تلقى الرئيس (ألكسندر لوكاشينكو) اليوم تقريرا من الجيش حول هذه المسألة. وأكد العسكريون أن ذلك سيتم في ديسمبر".
يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن نجاح اختبار صاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وشنت روسيا في 21 نوفمبر من العام الماضي هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، مختبرة بذلك نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى.
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
09:28 GMT
في نهاية عام 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام أوريشنيك، على الأراضي البيلاروسية. وأجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعتقد أن ذلك ممكن في النصف الثاني من عام 2025.
في أوائل أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي بدء إنتاج هذا النظام، حيث دخل أول نموذج منه الخدمة رسميا. ومن المرجح الانتهاء من تسليم النظام إلى بيلاروسيا هذا العام، وقد اختار المتخصصون بالفعل مواقع التركيب.
لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نووية
الكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى
