https://sarabic.ae/20251028/بيلاروسيا-تكشف-عن-موعد-وضع-أوريشنيك-في-الخدمة-القتالية--1106494132.html

بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية

بيلاروسيا تكشف عن موعد وضع "أوريشنيك" في الخدمة القتالية

سبوتنيك عربي

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن مينسك ستضع نظام "أوريشنيك" الصاروخي في الخدمة القتالية، في ديسمبر/كانون الأول المقبل. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-28T19:05+0000

2025-10-28T19:05+0000

2025-10-28T19:05+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

روسيا

سلاح روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/19/1071579151_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_ffd30cfea72af662397ea06fa5aba67b.jpg

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية، ناتاليا آيزمونت: "تلقى الرئيس (ألكسندر لوكاشينكو) اليوم تقريرا من الجيش حول هذه المسألة. وأكد العسكريون أن ذلك سيتم في ديسمبر".يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن عن نجاح اختبار صاروخ "أوريشنيك" المتوسط المدى في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وشنت روسيا في 21 نوفمبر من العام الماضي هجوما على مجمع عسكري صناعي أوكراني كبير في دنيبروبيتروفسك، مختبرة بذلك نظام صواريخ "أوريشنيك" متوسطة المدى.في نهاية عام 2024، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو نشر أحدث الأسلحة الروسية، بما في ذلك نظام أوريشنيك، على الأراضي البيلاروسية. وأجاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه يعتقد أن ذلك ممكن في النصف الثاني من عام 2025.في أوائل أغسطس/آب، أعلن الرئيس الروسي بدء إنتاج هذا النظام، حيث دخل أول نموذج منه الخدمة رسميا. ومن المرجح الانتهاء من تسليم النظام إلى بيلاروسيا هذا العام، وقد اختار المتخصصون بالفعل مواقع التركيب.لوكاشينكو: صواريخ "توماهوك" لن تحل الصراع في أوكرانيا وقد تؤدي فقط إلى حرب نوويةالكرملين حول توريد "توماهوك" لكييف: تخيلو "القنبلة القذرة" محملة على صاروخ بعيد المدى

https://sarabic.ae/20251028/لوكاشينكو-بيلاروسيا-وروسيا-لا-تنويان-مهاجمة-أوروبا-1106472252.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار العالم الآن