لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا

عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا على هامش مؤتمر مينسك الدولي الثالث حول الأمن الأوراسي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:27 GMT
18 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
13:03 GMT
32 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251028/لوكاشينكو-بيلاروسيا-وروسيا-لا-تنويان-مهاجمة-أوروبا-1106472252.html
لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا، وأنّ مينسك وموسكو لا ترغبان في تصعيد التوترات. 28.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-28T09:28+0000
2025-10-28T09:28+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_f98739fba0b53cb241615e2cce717849.jpg
وأشار لوكاشينكو في مؤتمر مينسك الدولي الثالث بشأن الأمن الأوراسي، الذي يعقد في العاصمة البيلاروسية في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أنه في الآونة الأخيرة، يوجهون الاتهامات إلى بيلاروسيا وروسيا بـ"أننا نخطط للاستيلاء على بولندا، أو ربما على دول البلطيق، أو على جميعها معًا، على الأقل على ممر سووالكي.. أسمع هذا منذ توليت الرئاسة، ومنذ زمن طويل. هذا محض هراء".وأضاف: "أين تلك العقلانية الغربية المبجَّلة؟ ألا يدركون أن ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة أنفع وأرخص بكثير من سباق التسلح؟ الخيار التاريخي بسيط: إما الوفاق أو التصعيد. فلنختر الوفاق فورًا. كلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل لنا وللأجيال القادمة".دعا لوكاشينكو إلى إنهاء سباق التسلح العالمي خلال مؤتمر مينسك الدولي الثالث للأمن الأوراسي.وتابع: "لسنا ساذجين. ندرك أن محاولات خلق تفوق عسكري كاسح على حدودنا، كما ذكرت، وتقويض اقتصادنا، وإثارة الاضطرابات الاجتماعية باستمرار، هي وسيلة لإخضاع مينسك لإرادة الآخرين. سنردّ بكل ما أوتينا من قوة. لدينا قدراتنا الخاصة. نحظى بدعم روسيا الشقيقة، ونحظى بدعم دول الأغلبية العالمية. لكننا في جوهرنا لا نسعى للمواجهة. دعوات بيلاروسيا المستمرة لاستعادة الحوار هي محاولة لإعادة الاعتبار للعلاقات الدولية".يجمع المنتدى ممثلين من أكثر من 40 دولة، من أوروبا إلى آسيا، ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وسبع منظمات دولية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا)، ورابطة الدول المستقلة، والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.عقد مؤتمر مينسك الدولي الأول حول الأمن الأوراسي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثاني في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" حول الميثاق في وثيقة بعنوان " رؤية مشتركة للميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن 21".لأول مرة، تم التعبير عن فكرة الحاجة إلى ميثاق في مؤتمر الأمن الأوراسي في مينسك في أكتوبر 2023. وفي خريف عام 2024، وخلال مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، اقترحت بيلاروسيا وروسيا وضع ميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين، ودعتا الدول الأوراسية الأخرى للانضمام إلى هذا المسعى. وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" بشأن الميثاق في وثيقة بعنوان "رؤية مشتركة لميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين".وقد أُعرب عن فكرة الحاجة إلى ميثاق لأول مرة في مؤتمر الأمن الأوراسي الذي عقد في مينسك في أكتوبر 2023.زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوةالخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك
https://sarabic.ae/20251027/لافروف-يجري-محادثات-مع-وزيرة-خارجية-كوريا-الديمقراطية-في-موسكو---عاجل--1106429949.html
https://sarabic.ae/20251015/مقابلة-مع-وزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1106038944.html
https://sarabic.ae/20251026/لافروف-نحن-نواجه-نظاما-نازيا-صريحا-يحتقر-ويحظر-كل-ما-هو-روسي--1106410760.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1c/1106472092_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_f057759e6f786a9710faec846fb64271.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, العالم

لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا

09:28 GMT 28.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا، وأنّ مينسك وموسكو لا ترغبان في تصعيد التوترات.
وأشار لوكاشينكو في مؤتمر مينسك الدولي الثالث بشأن الأمن الأوراسي، الذي يعقد في العاصمة البيلاروسية في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أنه في الآونة الأخيرة، يوجهون الاتهامات إلى بيلاروسيا وروسيا بـ"أننا نخطط للاستيلاء على بولندا، أو ربما على دول البلطيق، أو على جميعها معًا، على الأقل على ممر سووالكي.. أسمع هذا منذ توليت الرئاسة، ومنذ زمن طويل. هذا محض هراء".

وتابع: "ليس لدينا أي خطط. لسنا بحاجة إلى أوروبا، أو باريس، أو لندن. لسنا بحاجة حتى إلى ليتوانيا وبولندا، أو حتى فيلنيوس ووارسو. لسنا بحاجة إليهما. لسنا بحاجة إلى هذا التصعيد".

وأضاف: "أين تلك العقلانية الغربية المبجَّلة؟ ألا يدركون أن ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة أنفع وأرخص بكثير من سباق التسلح؟ الخيار التاريخي بسيط: إما الوفاق أو التصعيد. فلنختر الوفاق فورًا. كلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل لنا وللأجيال القادمة".
دعا لوكاشينكو إلى إنهاء سباق التسلح العالمي خلال مؤتمر مينسك الدولي الثالث للأمن الأوراسي.

وقال: "إذا كانت الدول المجاورة تسعى جاهدةً لتعزيز قدراتها العسكرية بحيث تتجاوز قدراتكم بكثير، ولا تتردد في استخدام خطاب عدائي، فالسؤال هو: لماذا؟ لديّ إجابة واحدة فقط: للأسف، لكي يعتاد المجتمع على فكرة الحرب".

لقاء لافروف مع وزيرة خارجية كوريا الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
لافروف: العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية تلقت دفعة قوية للغاية في الأشهر الأخيرة
أمس, 08:43 GMT
وتابع: "لسنا ساذجين. ندرك أن محاولات خلق تفوق عسكري كاسح على حدودنا، كما ذكرت، وتقويض اقتصادنا، وإثارة الاضطرابات الاجتماعية باستمرار، هي وسيلة لإخضاع مينسك لإرادة الآخرين. سنردّ بكل ما أوتينا من قوة. لدينا قدراتنا الخاصة. نحظى بدعم روسيا الشقيقة، ونحظى بدعم دول الأغلبية العالمية. لكننا في جوهرنا لا نسعى للمواجهة. دعوات بيلاروسيا المستمرة لاستعادة الحوار هي محاولة لإعادة الاعتبار للعلاقات الدولية".

وأردف بالقول: "أخشى بشدة أن يكون موقف الأمريكيين من الصراع الأوكراني تمثيليةً مدبّرة. وتشير البيانات الأخيرة بشكل متزايد إلى ذلك".

يجمع المنتدى ممثلين من أكثر من 40 دولة، من أوروبا إلى آسيا، ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وسبع منظمات دولية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا)، ورابطة الدول المستقلة، والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
لافروف: التسليم المحتمل لصواريخ "توماهوك" لأوكرانيا يضر بتطبيع العلاقات بين روسيا وأمريكا
15 أكتوبر, 15:00 GMT
عقد مؤتمر مينسك الدولي الأول حول الأمن الأوراسي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثاني في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

في مؤتمر مينسك الدولي للأمن الأوراسي، أخذت بيلاروسيا وروسيا زمام المبادرة لوضع الميثاق الأوراسي على التنوع وتعدد الأقطاب في القرن الـ21 ، ودعا الدول الأوروبية الآسيوية الأخرى للانضمام إلى هذا العمل.

وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" حول الميثاق في وثيقة بعنوان " رؤية مشتركة للميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن 21".
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: نحن نواجه نظاما نازيا صريحا يحتقر ويحظر كل ما هو روسي
26 أكتوبر, 16:35 GMT
لأول مرة، تم التعبير عن فكرة الحاجة إلى ميثاق في مؤتمر الأمن الأوراسي في مينسك في أكتوبر 2023. وفي خريف عام 2024، وخلال مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، اقترحت بيلاروسيا وروسيا وضع ميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين، ودعتا الدول الأوراسية الأخرى للانضمام إلى هذا المسعى. وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" بشأن الميثاق في وثيقة بعنوان "رؤية مشتركة لميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين".
وقد أُعرب عن فكرة الحاجة إلى ميثاق لأول مرة في مؤتمر الأمن الأوراسي الذي عقد في مينسك في أكتوبر 2023.
زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوة
الخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала