لوكاشينكو: بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن بيلاروسيا وروسيا لا تنويان مهاجمة أوروبا، وأنّ مينسك وموسكو لا ترغبان في تصعيد التوترات. 28.10.2025, سبوتنيك عربي

وأشار لوكاشينكو في مؤتمر مينسك الدولي الثالث بشأن الأمن الأوراسي، الذي يعقد في العاصمة البيلاروسية في 28-29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أنه في الآونة الأخيرة، يوجهون الاتهامات إلى بيلاروسيا وروسيا بـ"أننا نخطط للاستيلاء على بولندا، أو ربما على دول البلطيق، أو على جميعها معًا، على الأقل على ممر سووالكي.. أسمع هذا منذ توليت الرئاسة، ومنذ زمن طويل. هذا محض هراء".وأضاف: "أين تلك العقلانية الغربية المبجَّلة؟ ألا يدركون أن ضبط التسلح وإجراءات بناء الثقة أنفع وأرخص بكثير من سباق التسلح؟ الخيار التاريخي بسيط: إما الوفاق أو التصعيد. فلنختر الوفاق فورًا. كلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل لنا وللأجيال القادمة".دعا لوكاشينكو إلى إنهاء سباق التسلح العالمي خلال مؤتمر مينسك الدولي الثالث للأمن الأوراسي.وتابع: "لسنا ساذجين. ندرك أن محاولات خلق تفوق عسكري كاسح على حدودنا، كما ذكرت، وتقويض اقتصادنا، وإثارة الاضطرابات الاجتماعية باستمرار، هي وسيلة لإخضاع مينسك لإرادة الآخرين. سنردّ بكل ما أوتينا من قوة. لدينا قدراتنا الخاصة. نحظى بدعم روسيا الشقيقة، ونحظى بدعم دول الأغلبية العالمية. لكننا في جوهرنا لا نسعى للمواجهة. دعوات بيلاروسيا المستمرة لاستعادة الحوار هي محاولة لإعادة الاعتبار للعلاقات الدولية".يجمع المنتدى ممثلين من أكثر من 40 دولة، من أوروبا إلى آسيا، ومن الشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية، وسبع منظمات دولية: منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ومؤتمر التفاعل وبناء السلام في آسيا، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ودولة الاتحاد (روسيا - بيلاروسيا)، ورابطة الدول المستقلة، والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للهجرة.عقد مؤتمر مينسك الدولي الأول حول الأمن الأوراسي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والثاني في الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول إلى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" حول الميثاق في وثيقة بعنوان " رؤية مشتركة للميثاق الأوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن 21".لأول مرة، تم التعبير عن فكرة الحاجة إلى ميثاق في مؤتمر الأمن الأوراسي في مينسك في أكتوبر 2023. وفي خريف عام 2024، وخلال مؤتمر مينسك الدولي حول الأمن الأوراسي، اقترحت بيلاروسيا وروسيا وضع ميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين، ودعتا الدول الأوراسية الأخرى للانضمام إلى هذا المسعى. وحددت بيلاروسيا وروسيا "وجهات نظرهما الأولية" بشأن الميثاق في وثيقة بعنوان "رؤية مشتركة لميثاق أوراسي للتنوع والتعددية القطبية في القرن الحادي والعشرين".وقد أُعرب عن فكرة الحاجة إلى ميثاق لأول مرة في مؤتمر الأمن الأوراسي الذي عقد في مينسك في أكتوبر 2023.زيلينسكي: أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالقوةالخارجية البيلاروسية: وزراء خارجية روسيا والمجر وكوريا الديمقراطية يشاركون بمؤتمر أمني في مينسك

