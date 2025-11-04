https://sarabic.ae/20251104/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-ضد-تهديدات-ترامب-النووية-1106745787.html

إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية

إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية

صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن طهران وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بشأن "التهديدات النووية... 04.11.2025, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن إيرواني قوله: "وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التهديدات النووية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأكد المندوب الإيراني أن طهران شددت في رسالتها على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث "خطط الولايات المتحدة المحتملة لإجراء تجارب نووية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.

