إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن طهران وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بشأن "التهديدات النووية
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن إيرواني قوله: "وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التهديدات النووية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأكد المندوب الإيراني أن طهران شددت في رسالتها على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن بشكل عاجل لبحث "خطط الولايات المتحدة المحتملة لإجراء تجارب نووية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية الحالي لا يزال ساري المفعول.
إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، بأن طهران وجهت رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن بشأن "التهديدات النووية الأخيرة" الصادرة عن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب، الذي أعلن قبل أيام أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية.
ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن إيرواني قوله: "وجهنا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن التهديدات النووية الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وأضاف أن إيران أعربت في الرسالة عن "بالغ القلق" تجاه تصريحات ترامب، ووصف تهديدات الرئيس الأمريكي بـ"المتهورة"، مشيراً إلى أنها تمثل "تهديداً صريحاً باستخدام الأسلحة النووية من قبل دولة تمتلك هذا النوع من السلاح".
وأكد المندوب الإيراني أن طهران شددت في رسالتها على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن
بشكل عاجل لبحث "خطط الولايات المتحدة المحتملة لإجراء تجارب نووية".
وحذر إيرواني من أن "مثل هذه التصريحات تقوض الأمن والسلم الدوليين وتتناقض مع الالتزامات الدولية في مجال عدم الانتشار".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أمر الجيش الأمريكي، في وقت سابق، باستئناف تجارب الأسلحة النووية
على الفور و"على قدم المساواة" مع دول يزعم أنها تمتلك نفس الإمكانيات النووية، وأنه على علم بالتعليقات العلنية التي تسلط الأضواء على المخاوف المستمرة إزاء تجارب الأسلحة النووية.
وصرّح السكرتير التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، بأن أي تجربة لتفجير أسلحة نووية ستلحق الضرر بجهود منع الانتشار النووي والسلام والأمن العالميين.
وفي وقت سابق، أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي، أن وقف التجارب النووية
الحالي لا يزال ساري المفعول.