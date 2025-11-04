ماكرون يعلن إطلاق إيران سراح فرنسيين محتجزين منذ سنوات
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح فرنسيين احتجزتهما إيران لأكثر من 3 سنوات، وحُكم عليهما بالسجن لفترات طويلة بتهم تجسس.
وقال ماكرون على منصة "إكس"، إن "سيسيل كولر (41 عاما) وجاك باريس (72 عامًا)، اللذين اعتُقلا في مايو/ أيار 2022 وظلا محتجزين منذ ذلك الحين، "في طريقهما الآن إلى السفارة الفرنسية في طهران".
ورحب الرئيس الفرنسي بهذه "الخطوة الأولى"، وقال إن المحادثات جارية لضمان عودتهما إلى فرنسا "في أسرع وقت ممكن".
Soulagement immense !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 4, 2025
Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus depuis trois ans en Iran, sont sortis de la prison d'Evin et sont en route pour l’Ambassade de France à Téhéran.
Je me félicite de cette première étape. Le dialogue se poursuit…
فيما أشار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، على منصة "إكس"، إلى إن المواطنين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس موجودان حاليا في مقر إقامة السفير الفرنسي بطهران، وينتظران الإفراج النهائي عنهما.
وتابع الوزير موضحا أن كولر وباريس "يبدوان في حالة صحية جيدة".
Cécile Kohler et Jacques Paris sont enfin sortis de prison. Ils sont en sécurité à la Résidence de France, à Téhéran, dans l'attente de leur libération définitive. J’ai échangé avec leur famille et dépêché sur place une équipe qui les accompagnera personnellement, aux côtés des… https://t.co/iNch9uEQ32— Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 4, 2025
وكانت سيسيل كولر وجاك باريس آخر مواطنين فرنسيين عُرف رسميا باحتجازهما في طهران، وذلك بعد إطلاق سراح عدد من الفرنسيين الآخرين خلال الأشهر الماضية.
14 أكتوبر, 14:37 GMT
وأصدرت محكمة إيرانية، في الشهر الماضي، أحكاما بالسجن 17 عاما على جاك باريس و20 عاما على سيسيل كولر، بعد إدانتهما بالتجسس لصالح فرنسا وإسرائيل.
وأكدت عائلتاهما براءتهما، مشيرين إلى أنهما كانا في زيارة سياحية إلى إيران فقط.