https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-حكما-بالسجن-بحق-فرنسيين-اثنين-بتهمة-التجسس-لصالح-فرنسا-وإسرائيل-1106003542.html

إيران تصدر حكما بالسجن بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل

إيران تصدر حكما بالسجن بحق فرنسيين اثنين بتهمة التجسس لصالح فرنسا وإسرائيل

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة الثورة في طهران، اليوم الثلاثاء، حكمها الابتدائي بالسجن بحق فرنسيين اثنين معتقلين في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الفرنسية والإسرائيلية. 14.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-14T14:37+0000

2025-10-14T14:37+0000

2025-10-14T14:37+0000

إيران

أخبار فرنسا

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102190/92/1021909246_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7aaa7b5c3ce1eb505a42487029e69c4d.jpg

ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم الثلاثاء، عن مركز الإعلام القضائي، إصدار حكمه الابتدائي في قضية متهمين يحملان الجنسية الفرنسية، واللذان اعتُقلا في 9 مارس/آذار عام 2023، وهما موظفان في جهاز المخابرات الفرنسي.وخلال مرحلة التحقيق الأولي، أُبلغ المتهمان بالتهم الموجهة إليهما، وكان لهما الحق في الاستعانة بمحام، في وقت تواصل المتهمان مع عائلاتهما، وأُبلغا بجميع القضايا كتابيا.وأوضحت الوكالة أنه خلال دراسة قضايا المتهمين، تم تزويد محامييهما المعينين بكامل تفاصيل القضية مرتين، حيث تم توجيه عدة تهم للمتهمين، وهي التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والتآمر ضد الأمن القومي، والتعاون الاستخباري مع إسرائيل.وعُقدت 7 جلسات محاكمة في هذه القضية، وفي النهاية حُكم على أحد المتهمين في القضية بالسجن 6 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، و5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، و20 عاما في المنفى بتهمة التعاون الاستخباري مع إسرائيل وفق حكم "الحرابة".في وقت حُكم على المتهم الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات الفرنسي، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، والسجن 17 عامًا بتهمة المساعدة في التعاون الاستخباري مع إسرائيل.يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.

https://sarabic.ae/20251014/إيران-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-ردا-على-تصريحات-ترامب-المعادية-في-إسرائيل-1105980946.html

إيران

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار فرنسا , أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار