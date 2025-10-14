إيران تصدر بيانا شديد اللهجة ردا على تصريحات ترامب "المعادية" في إسرائيل

عربي
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "تكرار الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يبرر بأي حال من الأحوال الجريمة المشتركة للنظامين الأمريكي والصهيوني في مهاجمة تراب إيران واغتيال أبنائها"، مشيرة إلى أن "التفاخر والاعتراف بالجريمة والعدوان يزيدان من عبء مسؤولية أمريكا عن ارتكاب هذه الجرائم، ويكشفان عن عمق عداء صانعي السياسة الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني العظيم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.وأضاف البيان أن "سياسات التدخل الأمريكية في المنطقة، ودعمها للاحتلال وجرائم إسرائيل، إلى جانب مبيعات الأسلحة غير المحدودة للمنطقة، جعلت أمريكا العامل الأكبر في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن فيها".ورأت الخارجية الإيرانية أن "رغبة الرئيس الأمريكي المُعلنة في السلام والحوار تتعارض مع سلوك أمريكا العدائي والإجرامي ضد الشعب الإيراني"، مؤكدة أن "الإيرانيين، بالاستناد إلى ثقافتهم الغنية وتراثهم التاريخي، هم أصحاب منطق وحوار وتفاعل، ويتصرفون بشجاعة وعزم في الدفاع عن استقلال إيران وكرامتها الوطنية ومصالحها العليا".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته أمام الكنيست أمس الاثنين، أنه "سيكون من الرائع لو تمكنا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وأعتقد أن طهران ترغب في السلام".وقال إن "على إيران أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للسلام"، مؤكدًا أن "تخليها عن الإرهاب سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث للمنطقة"، مضيفا أن "واشنطن لا تريد أن تشكّل إيران تهديدا للسلام الإقليمي".يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت فيه "الاتهامات الباطلة والمزاعم غير المسؤولة والمخزية للرئيس الأمريكي بشأن إيران، والتي أطلقها في الكنيست الإسرائيلي".
وأكدت الخارجية الإيرانية، في بيانها، أن "تكرار الادعاءات الكاذبة حول البرنامج النووي السلمي الإيراني لا يبرر بأي حال من الأحوال الجريمة المشتركة للنظامين الأمريكي والصهيوني في مهاجمة تراب إيران واغتيال أبنائها"، مشيرة إلى أن "التفاخر والاعتراف بالجريمة والعدوان يزيدان من عبء مسؤولية أمريكا عن ارتكاب هذه الجرائم، ويكشفان عن عمق عداء صانعي السياسة الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني العظيم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - إرنا.
وأضاف البيان أن "سياسات التدخل الأمريكية في المنطقة، ودعمها للاحتلال وجرائم إسرائيل، إلى جانب مبيعات الأسلحة غير المحدودة للمنطقة، جعلت أمريكا العامل الأكبر في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن فيها".
ورأت الخارجية الإيرانية أن "رغبة الرئيس الأمريكي المُعلنة في السلام والحوار تتعارض مع سلوك أمريكا العدائي والإجرامي ضد الشعب الإيراني"، مؤكدة أن "الإيرانيين، بالاستناد إلى ثقافتهم الغنية وتراثهم التاريخي، هم أصحاب منطق وحوار وتفاعل، ويتصرفون بشجاعة وعزم في الدفاع عن استقلال إيران وكرامتها الوطنية ومصالحها العليا".
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمته أمام الكنيست أمس الاثنين، أنه "سيكون من الرائع لو تمكنا من التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، وأعتقد أن طهران ترغب في السلام".
وقال إن "على إيران أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للسلام"، مؤكدًا أن "تخليها عن الإرهاب سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث للمنطقة"، مضيفا أن "واشنطن لا تريد أن تشكّل إيران تهديدا للسلام الإقليمي".
يشار إلى أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، في 13 يونيو/ حزيران، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى قادة عسكريين كبار.
وفي الـ22 من يونيو، استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهدف من الضربات بأنه "تقييد القدرات النووية الإيرانية"، كما تعرضت المنشآت النووية الإيرانية لهجمات أخرى من إسرائيل.
