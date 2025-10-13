عربي
بث مباشر... ترامب في الكنيست.. نتنياهو: أنت أعظم صديق لإسرائيل
أمساليوم
بث مباشر
إيران: تكرار الحديث عن منعنا من امتلاك السلاح النووي لا أساس له لأننا لم نسع لامتلاكه
إيران: تكرار الحديث عن منعنا من امتلاك السلاح النووي لا أساس له لأننا لم نسع لامتلاكه
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".وتابع: "الدول الأوروبية هي التي عطّلت المسار الدبلوماسي باستغلالها آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي"، مردفا: "حان الوقت لتُظهر هذه الدول استقلال قرارها وجدّيتها، وتستعيد مصداقيتها الدبلوماسية أمام الرأي العام والدول الأخرى".ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بخداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران.وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".وشنت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
إيران: تكرار الحديث عن منعنا من امتلاك السلاح النووي لا أساس له لأننا لم نسع لامتلاكه

10:21 GMT 13.10.2025
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف قديمة وبعض العبارات التي لا معنى لها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".
وتابع: "الدول الأوروبية هي التي عطّلت المسار الدبلوماسي باستغلالها آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي"، مردفا: "حان الوقت لتُظهر هذه الدول استقلال قرارها وجدّيتها، وتستعيد مصداقيتها الدبلوماسية أمام الرأي العام والدول الأخرى".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
8 أكتوبر, 17:41 GMT
ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بخداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".

وأضاف: "لو راجع الرئيس الأمريكي محاضر تلك المحادثات، لأدرك مدى قربنا من اتفاق نووي تاريخي".

وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إيران: سنواصل حماية حقوقنا بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية
6 أكتوبر, 06:50 GMT
وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".
وأضاف: "إيران أمة عظيمة وحضارة عريقة. يمكن تدمير المباني، لكن عزيمتنا لن تتزعزع. مضاعفة هذا الخطأ لن يحقق شيئًا". وختم مؤكدًا: "التفاوض هو الحل الوحيد".
وشنت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.
بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
6 أكتوبر, 17:04 GMT
وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.

وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".

ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".

كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".
