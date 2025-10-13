https://sarabic.ae/20251013/إيران-تكرار-الحديث-عن-منعنا-من-امتلاك-السلاح-النووي-لا-أساس-له-لأننا-لم-نسع-لامتلاكه-1105934338.html

إيران: تكرار الحديث عن منعنا من امتلاك السلاح النووي لا أساس له لأننا لم نسع لامتلاكه

إيران: تكرار الحديث عن منعنا من امتلاك السلاح النووي لا أساس له لأننا لم نسع لامتلاكه

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "البيان الأخير للدول الأوروبية الثلاث مكرّر ويفتقر إلى المصداقية وحسن النية، ولا يحمل أي جديد سوى تكرار مواقف... 13.10.2025, سبوتنيك عربي

إيران

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، إن "تكرار الحديث عن منع إيران من امتلاك السلاح النووي لا أساس له"، مؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية لم تسعَ يوما لامتلاك هذا السلاح ولا تمتلكه أساسا".وتابع: "الدول الأوروبية هي التي عطّلت المسار الدبلوماسي باستغلالها آلية تسوية الخلافات في الاتفاق النووي"، مردفا: "حان الوقت لتُظهر هذه الدول استقلال قرارها وجدّيتها، وتستعيد مصداقيتها الدبلوماسية أمام الرأي العام والدول الأخرى".ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن طهران تسعى لامتلاك أسلحة نووية لتبرير هجوم استمر 12 يومًا، متهمًا إسرائيل بخداع الولايات المتحدة لشن العدوان على إيران.وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين: "في الجولة الخامسة من المحادثات مع ستيف ويتكوف في 23 مايو/أيار، أكدت: صفر أسلحة نووية يعني اتفاقًا، لكن صفر تخصيب يعني لا اتفاق".وأشار عراقجي إلى أن "مزاعم إخفاء العراق لأسلحة دمار شامل لم تستند إلى دليل، بل أدت إلى دمار هائل، ومقتل آلاف الجنود الأمريكيين، وإهدار 7 تريليونات دولار من أموال دافعي الضرائب".وأكد أنه "بالمثل، لا توجد أدلة على أن إيران كانت على بعد شهر من تطوير سلاح نووي، كما زُعم لتبرير الهجوم. وبعد فشل العدوان، تحاول إسرائيل اختلاق تهديد من قدراتنا الدفاعية، بينما سئم الأمريكيون حروب إسرائيل الدائمة".وشنت إسرائيل ليلة 13 يونيو/ حزيران الماضي، عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بـ"السعي إلى برنامج نووي عسكري سري"، واستهدفت الغارات الجوية والغارات التخريبية منشآتٍ نووية وقادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية إيرانية.بدورها، نفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات من جانبها.وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل، وشنت هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو/حزيران الماضي.وفي أعقاب ذلك، شنت إيران هجمات صاروخية على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، مساء 23 يونيو/حزيران الماضي، معلنة أن "إيران لا تنوي أي تصعيد إضافي".ثم أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله في أن "يكون الهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر، قد خفف من حدة التوتر لدى إيران، وأن طريق السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح ممكنًا الآن".كما أعلن أن "إسرائيل وإيران، اتفقتا على وقف إطلاق النار، الذي سينهي رسميًا، الحرب التي استمرت 12 يومًا".

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

