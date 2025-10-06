https://sarabic.ae/20251006/ترامب-يتوعد-إيران-بالقصف-مجددا-إذا-أعادت-تشغيل-برنامجها-النووي-1105694732.html
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "بضرب إيران مجددا في حال عادت الجمهورية الإسلامية إلى تطوير برنامجها النووي". 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T17:04+0000
2025-10-06T17:04+0000
2025-10-06T17:04+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
الحرس الثوري الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1976:1111_1920x0_80_0_0_db8abf848421ca2f2fc51c14c9cdb35f.jpg
وقال ترامب، في معرض حديثه عن ضرب المواقع النووية في إيران، أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ 250 لتأسيس القوات البحرية الأمريكية، التي أقيمت في ولاية فرجينيا: "أطلقنا 30 صاروخا من نوع "توماهوك" بعد أن أصابت طائرات "بي 2" كل هدف".وأضاف أن "إيران لم تكن سعيدة بذلك، وهم كانوا سيمتلكون سلاحا نوويا بعد شهر، والآن عليهم العودة إلى البداية من جديد، لكنني آمل بأنهم لن يستأنفوا ذلك، لأننا سنتعامل معهم بنفس الطريقة".وتابع ترامب: "سنتعامل مع ذلك ولن ننتظر طويلا"، مشيرا إلى أن "هذا كان يجب تحقيقه منذ فترة طويلة قبل وصولي إلى منصب الرئاسة".وتحدث، عن استقباله طياري طائرات "بي 2" في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وأنهم أبلغوه بأنه تم تدريبهم على تنفيذ مثل هذه المهمة منذ 22 سنة. وقال: "في غضون 22 سنة تم تدريبهم على تدمير القدرات النووية لإيران، ولكن قاموا بذلك بعد وصولي فقط".وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
https://sarabic.ae/20251002/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-عدوان-جديد-سيواجه-برد-أقسى-وأكثر-صرامة-من-عمليات-الوعد-الصادق-السابقة-1105524907.html
https://sarabic.ae/20250928/نتنياهو-نعلم-مكان-تخزين-إيران-لليورانيوم-المخصب-1105383743.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/05/1103401269_0:0:1756:1316_1920x0_80_0_0_61f75035a0072704a08a04d10b01e127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, الحرس الثوري الإيراني, العالم
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، "بضرب إيران مجددا في حال عادت الجمهورية الإسلامية إلى تطوير برنامجها النووي".
وقال ترامب، في معرض حديثه عن ضرب المواقع النووية في إيران، أثناء الاحتفالات بالذكرى الـ 250 لتأسيس القوات البحرية الأمريكية، التي أقيمت في ولاية فرجينيا: "أطلقنا 30 صاروخا من نوع "توماهوك" بعد أن أصابت طائرات "بي 2" كل هدف".
وأضاف أن "إيران لم تكن سعيدة بذلك، وهم كانوا سيمتلكون سلاحا نوويا بعد شهر، والآن عليهم العودة إلى البداية من جديد، لكنني آمل بأنهم لن يستأنفوا ذلك، لأننا سنتعامل معهم بنفس الطريقة".
وتابع ترامب: "سنتعامل مع ذلك ولن ننتظر طويلا"، مشيرا إلى أن "هذا كان يجب تحقيقه منذ فترة طويلة قبل وصولي إلى منصب الرئاسة".
وتحدث، عن استقباله طياري طائرات "بي 2" في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وأنهم أبلغوه بأنه تم تدريبهم على تنفيذ مثل هذه المهمة منذ 22 سنة. وقال: "في غضون 22 سنة تم تدريبهم على تدمير القدرات النووية لإيران، ولكن قاموا بذلك بعد وصولي فقط".
وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.
بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا،
وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي.
بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".
ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.