https://sarabic.ae/20251002/الحرس-الثوري-الإيراني-أي-عدوان-جديد-سيواجه-برد-أقسى-وأكثر-صرامة-من-عمليات-الوعد-الصادق-السابقة-1105524907.html

الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات "الوعد الصادق" السابقة

الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات "الوعد الصادق" السابقة

سبوتنيك عربي

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "أي اعتداء على إيران سيواجه برد قاس وأكثر دقة وفتكاً من العمليات السابقة". 02.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-02T06:35+0000

2025-10-02T06:35+0000

2025-10-02T06:35+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

الحرس الثوري الإيراني

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0c/1091655505_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_f643f45dd5820ed7869101e0d8ba07ea.jpg

وقال الحرس الثوري، في بيان بمناسبة ذكرى "عملية الوعد الصادق 2"، إن "هذه العملية، لم تكن فقط عقوبة حازمة رداً على اعتداءات الاحتلال بل كانت أيضاً رسالة واضحة إلى العالم بأن عصر التهديد دون ثمن قد انتهى".وأكد البيان، أن "أي عدوان جديد من العدو سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة"، مشيرا إلى أن "الرد على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، إطلاق عملية باسم "الوعد الصادق 2" ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والجنرال في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.

https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم