الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات "الوعد الصادق" السابقة
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن "أي اعتداء على إيران سيواجه برد قاس وأكثر دقة وفتكاً من العمليات السابقة". 02.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري، في بيان بمناسبة ذكرى "عملية الوعد الصادق 2"، إن "هذه العملية، لم تكن فقط عقوبة حازمة رداً على اعتداءات الاحتلال بل كانت أيضاً رسالة واضحة إلى العالم بأن عصر التهديد دون ثمن قد انتهى".وأكد البيان، أن "أي عدوان جديد من العدو سيواجه برد أقسى وأكثر صرامة من عمليات الوعد الصادق السابقة"، مشيرا إلى أن "الرد على أي اعتداء محتمل سيقرب الكيان الصهيوني المزيف من نهايته".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، العام الماضي، إطلاق عملية باسم "الوعد الصادق 2" ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، والجنرال في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفروشان.وفي ليلة 13 يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمة إياها بـ"تنفيذ برنامج نووي عسكري سري"، إذ استهدفت الغارات الجوية منشآتٍ نووية وجنرالات وعلماء فيزياء نووية بارزين، وقواعد جوية.بدورها، رفضت إيران هذه الاتهامات، وردّت بهجمات على إسرائيل. وتبادل الطرفان الضربات لمدة 12 يومًا، وانضمت إليهما الولايات المتحدة، التي نفذت هجومًا لمرة واحدة على المنشآت النووية الإيرانية، ليلة 22 يونيو الماضي. بعد ذلك، شنّت طهران ضربات صاروخية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مساء الـ23 من الشهر ذاته، مؤكدة أن "الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر".ثم أعلن ترامب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، أنهى رسميًا حرب الأيام الـ12.
