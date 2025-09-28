https://sarabic.ae/20250928/إسرائيل-يجب-على-العالم-أن-يستخدم-كل-الأدوات-لمنع-إيران-من-تطوير-أسلحة-نووية-1105366238.html

إسرائيل: يجب على العالم أن يستخدم كل الأدوات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية

إسرائيل: يجب على العالم أن يستخدم كل الأدوات لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية

علقت إسرائيل على إعادة فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الأحد، العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، أو "آلية الزناد". 28.09.2025, سبوتنيك عربي

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخطوة بأنها "تطور كبير".وكتبت في بيان لها عبر منصة "إكس": "هذا تطور كبير ردا على انتهاكات إيران المستمرة، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي العسكري".وأضافت: "الهدف واضح: منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وعلى العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف".وأعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إعادة تفعيل العقوبات الأممية والأوروبية على إيران فورا بموجب "آلية الزناد"، مؤكدا أن ذلك لا يجب أن يكون نهاية الدبلوماسية مع طهران بشأن الملف النووي.وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن مجلس الأمن أعاد فرض جميع العقوبات والقيود النووية على إيران، وسيبدأ الاتحاد الأوروبي فورا في إعادة تطبيق العقوبات المتعلقة بالملف النووي التي رُفعت سابقًا.وأشار إلى أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التفاوض والدبلوماسية، داعيا إيران لاستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق التزاماتها القانونية.كما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن، اليوم الأحد، ببدء تفعيل "آلية إعادة العقوبات" الدولية ضد إيران، بعد رفعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.من جانبها، توعدت إيران باتخاذ كل الإجراءات المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية، واعتبرت تصرفات "الترويكا الأوروبية" وأمريكا لإعادة العمل بالقرارات الملغاة ضدها غير قانونية وغير مبررة.

