لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القضية الفلسطينية أصبحت تؤثر على التوجهات السياسية لدى الناخبين في الكثير من الدول
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:02 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:35 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
10:43 GMT
17 د
مساحة حرة
غزة.. رغم سنوات الحرب والتجويع صمود فلسطيني أمام أسوأ أزمة إنسانية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
في الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى.. متى تضع الحرب على غزة أوزارها؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
12:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
إعلامي: أوروبا تمر بمرحلة حساسة بالتشديد على الإعلام
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار مظاهرات المغرب وسط اتهامات للحكومة بعدم التجاوب مع مطالب المحتجين
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
العالم, روسيا, أخبار ايران اليوم, الملف النووي الإيراني

لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الشاملة بشأن برنامجها النووي، لكن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة المفاوضات.
وأكد لافروف، في مقابلة مع مشروع "جسور إلى الشرق"، أن "لإيران مصلحة في هذا، فمنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، عندما بدأ الغرب يحاول جاهدا إعادة فرض العقوبات، رغم عدم امتلاكه أي حق قانوني في ذلك، دعت إيران باستمرار إلى المفاوضات، وأبدت مرونة وإبداعا في نهجها، وسعت إلى مقاومة الاستفزازات، لأن الغرب دأب على استدراج المفاوضين الإيرانيين إلى جولة أخرى من المحادثات، حيث توصلوا بعد ذلك إلى نوع من التفاهم الأولي".
وأوضح لافروف أن محاولات الغرب لإعادة فرض العقوبات على إيران، والتي يصفونها بـ"إجراء قانوني"، مشينة للغاية، لأن إيران لم تكن من ينتهك قرار الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني.

وقال لافروف: "إن تجديد هذه العقوبات، التي يحاول الغرب تصويرها كإجراء قانوني، أمر مشين للغاية، لأنه، دعوني أذكركم، لم تنتهك إيران القرار الذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني. فالجمهورية الإسلامية ملتزمة به منذ عام 2015، عند اعتماده لأول مرة".

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2025
الخارجية الروسية: لافروف يشارك في الدورة الوزارية الـ7 لـ"منتدى التعاون الروسي العربي"
12:10 GMT
ونوه بأن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة، كما لو أنه يثير صراعًا كبيرا بشكل متعمد.
الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"
ترامب يتوعد إيران بالقصف مجددا إذا أعادت تشغيل برنامجها النووي
إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي
