https://sarabic.ae/20251008/لافروف-إيران-مهتمة-باستئناف-المحادثات-النووية-والغرب-يعرقل-المفاوضات-1105768119.html
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الشاملة بشأن برنامجها النووي، لكن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة...
2025-10-08T17:41+0000
2025-10-08T17:41+0000
2025-10-08T17:41+0000
العالم
روسيا
أخبار ايران اليوم
الملف النووي الإيراني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/1e/1105454406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6b9a7b70b1c74e98ea1b5ad7a213f23.jpg
وأكد لافروف، في مقابلة مع مشروع "جسور إلى الشرق"، أن "لإيران مصلحة في هذا، فمنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، عندما بدأ الغرب يحاول جاهدا إعادة فرض العقوبات، رغم عدم امتلاكه أي حق قانوني في ذلك، دعت إيران باستمرار إلى المفاوضات، وأبدت مرونة وإبداعا في نهجها، وسعت إلى مقاومة الاستفزازات، لأن الغرب دأب على استدراج المفاوضين الإيرانيين إلى جولة أخرى من المحادثات، حيث توصلوا بعد ذلك إلى نوع من التفاهم الأولي".وأوضح لافروف أن محاولات الغرب لإعادة فرض العقوبات على إيران، والتي يصفونها بـ"إجراء قانوني"، مشينة للغاية، لأن إيران لم تكن من ينتهك قرار الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني.ونوه بأن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة، كما لو أنه يثير صراعًا كبيرا بشكل متعمد.
سبوتنيك عربي
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
لافروف: إيران مهتمة باستئناف المحادثات النووية والغرب يعرقل المفاوضات
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن إيران مهتمة باستئناف المفاوضات الشاملة بشأن برنامجها النووي، لكن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة المفاوضات.
وأكد لافروف، في مقابلة مع مشروع "جسور إلى الشرق"، أن "لإيران مصلحة في هذا، فمنذ يناير/كانون الثاني من هذا العام، عندما بدأ الغرب يحاول جاهدا إعادة فرض العقوبات، رغم عدم امتلاكه أي حق قانوني في ذلك، دعت إيران باستمرار إلى المفاوضات، وأبدت مرونة وإبداعا في نهجها، وسعت إلى مقاومة الاستفزازات، لأن الغرب دأب على استدراج المفاوضين الإيرانيين إلى جولة أخرى من المحادثات، حيث توصلوا بعد ذلك إلى نوع من التفاهم الأولي".
وأوضح لافروف أن محاولات الغرب لإعادة فرض العقوبات على إيران، والتي يصفونها بـ"إجراء قانوني"، مشينة للغاية، لأن إيران لم تكن من ينتهك قرار الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني.
وقال لافروف: "إن تجديد هذه العقوبات، التي يحاول الغرب تصويرها كإجراء قانوني، أمر مشين للغاية، لأنه، دعوني أذكركم، لم تنتهك إيران القرار الذي أقر خطة العمل الشاملة المشتركة لحل البرنامج النووي الإيراني. فالجمهورية الإسلامية ملتزمة به منذ عام 2015، عند اعتماده لأول مرة".
ونوه بأن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني بمشاركة الولايات المتحدة، كما لو أنه يثير صراعًا كبيرا بشكل متعمد.