الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: فرنسا في دوامة.. سقوط حكومة لوكورنو يعمق الأزمة السياسية ويُعيد الجدل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تغطية خاصة في ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الزخم السياسي الذي كان يدعم إسرائيل ينقلب إلى دعم للحقوق الوطنية الفلسطينية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
08:30 GMT
30 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:20 GMT
10 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:30 GMT
30 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
11:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
فيضانات النيل وفرص التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة وتشغيل سد النهضة
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
12:37 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251007/الحكومة-الإيرانية-استخدمنا-جمیع-إمكانياتنا-الدبلوماسیة-لمنع-تفعیل-آلیة-الزناد-1105720027.html
الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"
الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"
سبوتنيك عربي
أكدت الحكومة الإيرانية أنها تتابع عن كثب التقلبات الاقتصادية وتعمل على معالجتها بخطط مدروسة، مشيرة إلى أن طهران استخدمت جميع إمكانياتها الدبلوماسية لمنع تفعيل... 07.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-07T10:17+0000
2025-10-07T10:17+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_0:102:1958:1203_1920x0_80_0_0_fad031a03c9e398154ceae6aa054e1a2.jpg
جاء ذلك بحسب ما صرّحت فاطمة مهجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، اليوم الثلاثاء.وتابعت: "إيران كانت في حالة تفاوض قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما، وهو ما يعكس تمسكها بالحلول الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن طهران تتحرك حاليا وفقا لرؤية واضحة وهيكل جديد لمواجهة التطورات الراهنة.وقالت مهجراني: "النهج الحکومي یرتکز على تعزیز العلاقات مع دول الجوار وتوسیع الدبلوماسیة الإقلیمیة لمواجهة آلية الزناد".وشددت على أن طهران تعمل على تعمیق التعاون مع منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، و"بریکس"، و"منظمة شنغهای للتعاون"، إلى جانب تعزيز آلیة المقایضة وتفعیل المناطق الاقتصادیة الحدودیة الخاصة.وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.واعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قراراً متعمداً، مؤكداً أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً ستة أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.
https://sarabic.ae/20250928/قاليباف-أي-دولة-تتخذ-إجراء-ضد-إيران-بناء-على-آلية-الزناد-ستواجه-برد-حازم-1105361075.html
https://sarabic.ae/20250927/وزير-الخارجية-الإيراني-روسيا-والصين-لا-تعتبران-تفعيل-آلية-الزناد-قانونيا-1105350849.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/02/1103297469_109:0:1849:1305_1920x0_80_0_0_40fbfe80b652dbc227e86e44c6e5cee8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"

10:17 GMT 07.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
تابعنا عبر
أكدت الحكومة الإيرانية أنها تتابع عن كثب التقلبات الاقتصادية وتعمل على معالجتها بخطط مدروسة، مشيرة إلى أن طهران استخدمت جميع إمكانياتها الدبلوماسية لمنع تفعيل آلية الزناد الخاصة بعودة العقوبات الغربية ضد إيران.
جاء ذلك بحسب ما صرّحت فاطمة مهجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، اليوم الثلاثاء.
وتابعت: "إيران كانت في حالة تفاوض قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما، وهو ما يعكس تمسكها بالحلول الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن طهران تتحرك حاليا وفقا لرؤية واضحة وهيكل جديد لمواجهة التطورات الراهنة.
رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
قاليباف: أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم
28 سبتمبر, 06:15 GMT
وقالت مهجراني: "النهج الحکومي یرتکز على تعزیز العلاقات مع دول الجوار وتوسیع الدبلوماسیة الإقلیمیة لمواجهة آلية الزناد".
وشددت على أن طهران تعمل على تعمیق التعاون مع منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، و"بریکس"، و"منظمة شنغهای للتعاون"، إلى جانب تعزيز آلیة المقایضة وتفعیل المناطق الاقتصادیة الحدودیة الخاصة.
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
وزير الخارجية الإيراني: روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونيا
27 سبتمبر, 19:49 GMT
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قراراً متعمداً، مؤكداً أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً ستة أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала