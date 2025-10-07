https://sarabic.ae/20251007/الحكومة-الإيرانية-استخدمنا-جمیع-إمكانياتنا-الدبلوماسیة-لمنع-تفعیل-آلیة-الزناد-1105720027.html

الحكومة الإيرانية: استخدمنا جمیع إمكانياتنا الدبلوماسیة لمنع تفعیل "آلیة الزناد"

07.10.2025

جاء ذلك بحسب ما صرّحت فاطمة مهجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، اليوم الثلاثاء.وتابعت: "إيران كانت في حالة تفاوض قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوما، وهو ما يعكس تمسكها بالحلول الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن طهران تتحرك حاليا وفقا لرؤية واضحة وهيكل جديد لمواجهة التطورات الراهنة.وقالت مهجراني: "النهج الحکومي یرتکز على تعزیز العلاقات مع دول الجوار وتوسیع الدبلوماسیة الإقلیمیة لمواجهة آلية الزناد".وشددت على أن طهران تعمل على تعمیق التعاون مع منظمات مثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، و"بریکس"، و"منظمة شنغهای للتعاون"، إلى جانب تعزيز آلیة المقایضة وتفعیل المناطق الاقتصادیة الحدودیة الخاصة.وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.واعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قراراً متعمداً، مؤكداً أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض في 26 سبتمبر/ أيلول 2025، مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً ستة أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.

