وزير الخارجية الإيراني: روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونيا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، "سعي إيران إلى اتفاق عادل ومتوازن ومواصلة المعركة القانونية في مجلس الأمن، بعد انتهاء القرار 2231، في 18... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-27T19:49+0000

2025-09-27T19:49+0000

2025-09-27T19:49+0000

وقال عراقجي، في تصريحات للتليفزيون الإيراني، إن "موقفنا السياسي واضح وحاسم"، مطالبًا بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في تخصيب اليورانيوم.وأضاف أن "تفعيل "آلية الزناد" قد يسبب أضرارًا اقتصادية، لكننا نواجهه بالمسار السياسي والقانوني وبتنسيق مستمر مع روسيا والصين"، متابعًا: "روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونيًا".وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن "الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا)، وأمريكا حاولت عبر التهويل الإعلامي إجبار إيران على تقديم تنازلات"، متابعًا: "رفضت كل مقترحاتنا رغم أن بعض الدول الأوروبية أبدت موافقة شكلية لكنها فشلت في إقناع أمريكا".وكشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في وقت سابق من اليوم، عن توصل بلاده لاتفاق أولي مع الأوروبيين بشأن آلية إعادة فرض العقوبات، لكن واشنطن عارضته.وقال بزشكيان إن "أمريكا تريد لإيران أن تكون ضعيفة وشعبنا أدرك أننا عبر وحدتنا نستطيع بناء بلادنا"، مشددًا على ضرورة أن "نتكاتف داخليا عبر الاستفادة من قدراتنا الكبيرة وسنجد حلولا لجميع المشكلات".وأضاف بزشكيان: "أعلنا استعدادنا للحوار وفي المفاوضات مع الأوروبيين، وافقنا على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقدوم، وقلنا إننا مستعدون لتقديم توضيحات بشأن اليورانيوم المخصب، لكنهم ما زالوا يقدمون ذريعة جديدة".وشدد خامنئي عبر منصة "إكس"، على "استحالة التفاوض مع واشنطن أو الوثوق بها لإبرام أي اتفاق"، مشيرًا إلى أن "إيران تعرضت لضغوط منذ بدأت استخدام الطاقة النووية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية، لكنها لم ولن تستسلم".يشار إلى أن مشروع قرار روسي ـ صيني لتمديد رفع العقوبات على إيران، لم يحصل على الأصوات الكافية في مجلس الأمن الدولي، فيما أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا المجلس بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات، ليقرر في 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، إعادة القيود الدولية، والمتوقع تنفيذها بعد 27 سبتمبر الجاري.وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أدان خلال جلسة مجلس الأمن، رفض الدول الغربية لمشروع القرار الروسي - الصيني، الذي طالب بتأجيل تفعيل "آلية الزناد"، مؤكدًا أن "إيران التزمت ببنود الاتفاق النووي على أساس وعود أوروبية لم تتحقق".وأشار عراقجي إلى أن "انسحاب واشنطن شكّل خيانة للدبلوماسية، فيما قامت الدول الأوروبية الثلاث بدفن الاتفاق، ما اضطر إيران لتقليص التزاماتها وفق حقوقها القانونية"، متهما الأوروبيين باختيار المواجهة بدل الحوار.

