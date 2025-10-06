إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي

عربي
سبوتنيك عربي
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الترويكا الأوروبية لم تتمكن من إثبات نفسها كطرف تفاوضي ناضج ومستقل إزاء الملف النووي، خصوصا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية".
واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، "الترويكا بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمّر، واستغلالي، بشكل فعلي، لآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لفرض مطالب أمريكا على مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف بقائي، أن "شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة"، متابعا: "نؤمن بأن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لتأمين مصالحنا".وأكد أنه "لا برنامج للتفاوض مع الترويكا الأوروبية"، مشددا على أن "التركيز الآن على تداعيات إجراءات هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية".وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، إن "طهران ستواصل الجهود لحماية حقوقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية"، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التشاور والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة.جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين.وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قرارا متعمدا، مؤكدا أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت منشآت إيران النووية لهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية ضمن حرب استمرت 12 يوما.وبينما تحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منع إيران من تطوير قدراتها النووية بزعم إمكانية تحولها إلى برنامج نووي عسكري، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وأنها لن تتخلى عن حقوقها في الحصول على حقوقها النووية التي تسهم في تعزيز الأبحاث والتطور العلمي في جميع المجالات.
إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الترويكا الأوروبية لم تتمكن من إثبات نفسها كطرف تفاوضي ناضج ومستقل إزاء الملف النووي، خصوصا خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية".
واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، "الترويكا بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمّر، واستغلالي، بشكل فعلي، لآلية تسوية الخلافات المنصوص عليها في الاتفاق النووي لفرض مطالب أمريكا على مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف بقائي، أن "شروط الدول الأوروبية الثلاث مقابل عدم تنفيذ آلية الزناد غير منطقية وغير معقولة"، متابعا: "نؤمن بأن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لتأمين مصالحنا".
وأكد أنه "لا برنامج للتفاوض مع الترويكا الأوروبية"، مشددا على أن "التركيز الآن على تداعيات إجراءات هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، إن "طهران ستواصل الجهود لحماية حقوقها في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية"، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال التشاور والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسبما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الاثنين.
وأعادت "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، بريطانيا وألمانيا)، فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على آلية الزناد، التي أعلنت تفعيلها في 28 أغسطس/ آب الماضي.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قرارا متعمدا، مؤكدا أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.
وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرضت منشآت إيران النووية لهجمات جوية أمريكية وإسرائيلية ضمن حرب استمرت 12 يوما.
وبينما تحاول الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية منع إيران من تطوير قدراتها النووية بزعم إمكانية تحولها إلى برنامج نووي عسكري، تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وأنها لن تتخلى عن حقوقها في الحصول على حقوقها النووية التي تسهم في تعزيز الأبحاث والتطور العلمي في جميع المجالات.
