الرئيس الايراني... إيران لن توافق على حوار نووي من شأنه أن يسبب لها "مشاكل جديدة"
ونقل الموقع الرسمي للرئيس عنه قوله "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه القضية واضح وشفاف: لم نسعى قط، ولن نسعى، إلى تطوير أسلحة نووية. هذا الالتزام لا يستند فقط إلى أقوال المسؤولين الحكوميين، بل أيضا إلى فتاوانا... لطالما أكدنا استعدادنا للانخراط في حوار عقلاني وعادل وقائم على المعايير، لكننا لن نقبل أبدا بمفاوضات ستدخلنا في مشاكل جديدة".ورفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد الاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231) من الناحية الفنية، وتضمنت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تمديدا لمدة ستة أشهر للقرار ذي الصلة، مع مطالبة جميع الأطراف الأصلية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا لإيجاد حل دبلوماسي. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتيح "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".وفي عام ٢٠١٥، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران الاتفاق النووي الشامل المشترك (JCPOA)، الذي وفر تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو ٢٠١٨ وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية. ردا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتحديدا التخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.وزير الخارجية الإيراني: رفض واشنطن و"الترويكا" الأوروبية للدبلوماسية كان متعمداوزير الخارجية الإيراني: روسيا والصين لا تعتبران تفعيل "آلية الزناد" قانونياقاليباف: أي دولة تتخذ إجراء ضد إيران بناء على "آلية الزناد" ستواجه برد حازم
صرح الرئيس مسعود بزشكيان،اليوم الأحد، في إطار تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، بأن إيران لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية، ولطالما أكدت استعدادها للحوار، لكنها لن تقبل بمفاوضات من شأنها أن تدخلها في "مشاكل جديدة".
ونقل الموقع الرسمي للرئيس عنه قوله "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هذه القضية واضح وشفاف: لم نسعى قط، ولن نسعى، إلى تطوير أسلحة نووية. هذا الالتزام لا يستند فقط إلى أقوال المسؤولين الحكوميين، بل أيضا إلى فتاوانا... لطالما أكدنا استعدادنا للانخراط في حوار عقلاني وعادل وقائم على المعايير، لكننا لن نقبل أبدا بمفاوضات ستدخلنا في مشاكل جديدة".
ورفض مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد الاتفاق النووي الإيراني (القرار 2231) من الناحية الفنية، وتضمنت الوثيقة التي اقترحتها موسكو وبكين تمديدا لمدة ستة أشهر للقرار ذي الصلة، مع مطالبة جميع الأطراف الأصلية في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) باستئناف المفاوضات فورا لإيجاد حل دبلوماسي. وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوثيقة تتيح "فرصة حقيقية لتصحيح الوضع".
في 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وفي أعقاب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي في 19 سبتمبر/أيلول مشروع قرار بشأن عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، والذي من شأنه إعادة فرض قيود مجلس الأمن.
وفي عام ٢٠١٥، أبرمت المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران الاتفاق النووي الشامل المشترك (JCPOA)، الذي وفر تخفيفا للعقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. خلال فترة رئاسة دونالد ترامب السابقة، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو ٢٠١٨ وأعادت فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية.
ردا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتحديدا التخلي عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستويات تخصيب اليورانيوم.