الترويكا الأوروبية: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران
وزير الخارجية الإيراني: رفض واشنطن و"الترويكا" الأوروبية للدبلوماسية كان متعمدا
وزير الخارجية الإيراني: رفض واشنطن و"الترويكا" الأوروبية للدبلوماسية كان متعمدا
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف...
وقال عراقجي في تصريح عبر صفحته على منصة "إكس": "كل ما جرى في نيويورك يثبت أن فشل المفاوضات لم يكن صدفة، بل كان نتيجة قرار متعمد من الولايات المتحدة والأوروبيين الثلاثة بالتخلي عن الدبلوماسية، استناداً إلى حسابات خاطئة بأن الشعب الإيراني سيرضخ تحت الضغط. لكن الإصرار على هذه الافتراضات الباطلة لن يحل الأزمة غير الضرورية القائمة".ووصف الوزير لجوء "الترويكا" الأوروبية إلى آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بأنه "إساءة استخدام للإجراءات القانونية"، مشدداً على أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 ما زال سارياً حتى 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات إعادة العقوبات الملغاة باطلة.وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض يوم الجمعة مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً ستة أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب عودته من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طهران توصلت إلى تفاهم أولي مع "الترويكا الأوروبية" بشأن بعض القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والعقوبات، غير أن الموقف الأمريكي حال دون استكمال هذا الاتفاق.يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب ببدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الملغاة في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. وبعد رفض مشروع القرار الروسي–الصيني في 19 سبتمبر، يُنتظر أن تُستعاد عقوبات مجلس الأمن على إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع.وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجياً، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن رفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) النهج الدبلوماسي في التعامل مع الملف النووي الإيراني، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الغربية، كان قراراً متعمداً، مؤكداً أن هذا المسار لن يسهم في حل الأزمة الراهنة.
وقال عراقجي في تصريح عبر صفحته على منصة "إكس": "كل ما جرى في نيويورك يثبت أن فشل المفاوضات لم يكن صدفة، بل كان نتيجة قرار متعمد من الولايات المتحدة والأوروبيين الثلاثة بالتخلي عن الدبلوماسية، استناداً إلى حسابات خاطئة بأن الشعب الإيراني سيرضخ تحت الضغط. لكن الإصرار على هذه الافتراضات الباطلة لن يحل الأزمة غير الضرورية القائمة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
عراقجي: إيران لن تتنازل أبدا عن سيادتها أو حقوقها أو أمنها
26 سبتمبر, 10:46 GMT
ووصف الوزير لجوء "الترويكا" الأوروبية إلى آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بأنه "إساءة استخدام للإجراءات القانونية"، مشدداً على أن قرار مجلس الأمن رقم 2231 ما زال سارياً حتى 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات إعادة العقوبات الملغاة باطلة.
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض يوم الجمعة مشروع قرار روسي–صيني يدعو إلى تمديد تقني للاتفاق النووي (القرار 2231)، في خطوة كانت تهدف إلى إبقاء الاتفاق قائماً ستة أشهر إضافية، مع دعوة جميع الأطراف إلى العودة الفورية للمفاوضات. واعتبرت موسكو أن المشروع كان "فرصة حقيقية لتصحيح المسار"، غير أن الدول الغربية عرقلت اعتماده.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب عودته من نيويورك حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طهران توصلت إلى تفاهم أولي مع "الترويكا الأوروبية" بشأن بعض القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي والعقوبات، غير أن الموقف الأمريكي حال دون استكمال هذا الاتفاق.
يشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا كانت قد أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس/آب ببدء تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الملغاة في إطار الاتفاق النووي لعام 2015. وبعد رفض مشروع القرار الروسي–الصيني في 19 سبتمبر، يُنتظر أن تُستعاد عقوبات مجلس الأمن على إيران ابتداءً من نهاية الأسبوع.
وكان الاتفاق النووي قد أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا، ونصّ على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. غير أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في مايو 2018، وأعادت فرض العقوبات، وردّت طهران بخفض التزاماتها تدريجياً، بما في ذلك التخلي عن قيود الأبحاث ومستويات تخصيب اليورانيوم.
