عراقجي: إيران لن تتنازل أبدا عن سيادتها أو حقوقها أو أمنها

حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية المعروفة بـ"آلية الزناد" سيوجه "ضربة خطيرة لمكانة أوروبا... 26.09.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، مساء اليوم الجمعة، بأن عراقجي وصف تحرك الدول الأوروبية الثلاث بأنه "استغلال سياسي" للاتفاق النووي، واستمرار هذه الخطوات ستكون له عواقب "ثقيلة وواسعة النطاق" على النظام الدولي ويقوض مصداقية الاتفاقات الدولية والأمن الجماعي.وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "اتفاق القاهرة سينفذ وفقا لقانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي، وفي إطار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وسيظل ساريا طالما لم يُتخذ أي إجراء عدائي ضد إيران، بما في ذلك إعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي الملغاة؛ وإلا، ستعتبر إيران الخطوات العملية مُنجزة".وأكدت الرئاسة الإيرانية، في وقت سابق، استعداد بلادها بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية.وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).وأشار عارف إلى مساعي الترويكا الأوروبية لتفعيل "سناب باك"، موضحا أن إيران، شعبا وحكومة، أظهرت أداء جيدا في مواجهة العقوبات الظالمة من الغرب، مضيفًا أن إيران لا ترغب في عودة العقوبات، بل تأمل أن تتحلى الدول الأوروبية على الأقل بقدر من العقلانية وأن تستفيد من تجربتها في التعامل مع إيران وشعبها.وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.عقب ذلك، رفض مجلس الأمن الدولي، في 19 سبتمبر/أيلول، مشروع قرار عدم إعادة فرض العقوبات على إيران، ما يعني إعادة فرض قيود مجلس الأمن الدولي. ومن المتوقع أن يتم ذلك، بعد 27 سبتمبر.

