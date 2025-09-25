https://sarabic.ae/20250925/بزشكيان-إيران-ستعدل-سياساتها-في-حال-إعادة-فرض-العقوبات-1105269845.html
بزشكيان: إيران ستعدل سياساتها في حال إعادة فرض العقوبات
بزشكيان: إيران ستعدل سياساتها في حال إعادة فرض العقوبات
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد إيران لمواجهة أي سيناريو محتمل نتيجة تفعيل بعض الدول الأوروبية لآلية "سناب باك"، مشيرا إلى أن سياسات بلاده سيتم... 25.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-25T18:52+0000
2025-09-25T18:52+0000
2025-09-25T18:52+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9deb9d8330aaad03009c4bcabf4119a5.jpg
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الرئيس الإيراني التقى، صباح اليوم الخميس، بنظيره البوليفي لويس آرسي كاتاكورا، لإجراء محادثات ثنائية.وخلال اللقاء، انتقد الرئيس الإيراني السياسات الأحادية للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة أن تعزز الدول الساعية للاستقلال قدراتها العلمية والتقنية لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.كما أشاد بزشكيان بالعلاقات الثنائية مع بوليفيا، مؤكدا أن تطوير التعاون المستقبلي يعتمد على الإرادة المشتركة لكبار المسؤولين في البلدين.وأشار إلى أن إيران تأمل بعدم تفعيل آلية "سناب باك"، لكنها مستعدة لمواجهة أي ظروف، مع تعديل سياساتها وفق الوضع الجديد.من جانبه، أعرب الرئيس البوليفي عن قلقه من التحريض الأمريكي على الحرب في منطقة البحر الكاريبي، مشيداً بالعلاقات الإيجابية بين إيران وبوليفيا وداعياً إلى تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، استعداد إيران بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية، وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.
https://sarabic.ae/20250925/ماكرون-يحذر-إيران-يجب-التوصل-إلى-اتفاق-خلال-ساعات-لتجنب-العقوبات-1105231940.html
https://sarabic.ae/20250922/إيران-مستعدون-بشكل-كامل-لمواجهة-خطوة-الترويكا-الأوروبية-لإعادة-فرض-العقوبات-الدولية-1105129512.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103770856_101:0:989:666_1920x0_80_0_0_351d2b5d427f6908f817a1e45941e311.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بزشكيان: إيران ستعدل سياساتها في حال إعادة فرض العقوبات
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد إيران لمواجهة أي سيناريو محتمل نتيجة تفعيل بعض الدول الأوروبية لآلية "سناب باك"، مشيرا إلى أن سياسات بلاده سيتم تعديلها بحسب الظروف الجديدة.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن الرئيس الإيراني التقى، صباح اليوم الخميس، بنظيره البوليفي لويس آرسي كاتاكورا، لإجراء محادثات ثنائية.
وخلال اللقاء، انتقد الرئيس الإيراني السياسات الأحادية للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة أن تعزز الدول الساعية للاستقلال قدراتها العلمية والتقنية لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
كما أشاد بزشكيان بالعلاقات الثنائية مع بوليفيا، مؤكدا أن تطوير التعاون المستقبلي يعتمد على الإرادة المشتركة لكبار المسؤولين في البلدين.
وأشار إلى أن إيران تأمل بعدم تفعيل آلية "سناب باك"، لكنها مستعدة لمواجهة أي ظروف، مع تعديل سياساتها وفق الوضع الجديد.
من جانبه، أعرب الرئيس البوليفي عن قلقه من التحريض الأمريكي على الحرب في منطقة البحر الكاريبي، مشيداً بالعلاقات الإيجابية بين إيران وبوليفيا وداعياً إلى تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وفي وقت سابق، أكدت الرئاسة الإيرانية، يوم الاثنين الماضي، استعداد إيران بشكل كامل لمواجهة خطوة الدول الأوروبية الثلاث لإعادة فرض العقوبات الدولية، وقال محمد رضا عارف، نائب الرئيس الإيراني، إن "إيران ليست دعاة حرب لكنها سترد بقوة على أي تحرك للعدو"، مؤكدا أن "العقوبات الأحادية الأمريكية أسوأ عقوبات فرضت علينا وسنواصل طريقنا بقوة وعزيمة".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، دعا سفراء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى وقف الاستفزازات والعودة إلى مسار المفاوضات
، مشيرا إلى أن دول الـ"ترويكا الأوروبية" تفتقر إلى الأسس القانونية لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وفي 28 أغسطس/آب، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) مجلس الأمن الدولي بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران،
والتي رفعت بموجب الاتفاق النووي، لعام 2015.